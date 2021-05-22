Я увидел ее глаза и влюбился: сотрудник Ростехнадзора Сергей и менеджер Анна сыграли свадьбу 21 мая в Бердске
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Я увидел ее глаза и влюбился: сотрудник Ростехнадзора Сергей и менеджер Анна сыграли свадьбу 21 мая в Бердске

2:46:165/22/2021,Мартынова МаргаритаФото: Маргариты Мартыновой
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Друзья, родители пришли поздравить Сергея и Анну с днем свадьбы. Все с букетами и хорошим настроением. Конечно, открыли шампанское, конечно, кричали: «Поздравляем!»

Сергей и Анна стали мужем и женой 21 мая в Бердске

21 мая 2021 года в ЗАГСе Бердска свадьба у Сергея и Анны. Муж в строгом костюме, белоснежной рубашке и галстуке. В петлице — цветы. Анна в длинном летящем очень красивом платье, с красивой свадебной прической, в руках букет из роз- чудо, как хороша. Друзья, родители пришли поздравить Сергея и Анну с днем свадьбы. Все с букетами и хорошим настроением. Конечно, открыли шампанское, конечно, кричали: «Поздравляем!»

- Мы познакомились на сайте знакомств. Я увидел ее глаза и - влюбился. У Анны просто сказочной красоты глаза. Начали говорить и не смогли уже расстаться. Как-то сразу с первого разговора понял — она моя, рассказывает Сергей.
- Я уже собиралась удаляться с сайта, думаю: ну что ж, никого не встретила, наверное и не стоит тут искать. Как получила сообщение от Сергея. Как-то он меня заинтересовал сразу. Увидела его взгляд, понравился. Так вот за глаза и полюбили друг друга. Через 10 дней встретились — и вот свадьба, - улыбается Анна.

Сергей работает в Ростехнадзоре, Анна — менеджер.
- Жена замечательно готовит! Вкусно все очень!- жвалит Анну Сергей.
- Сергей борщ больше всего любит, - рассказывает Анна, вкусы мужа знает.
У Анны действительно очень красивые глаза — большие, спокойные и добрые. Жена у Сергея — настоящая принцесса из сказки. А муж у Анны — очень внимательный — и дверь у машины придержит и руку на ступенях подаст, заботливый мужчина.
- Детей хотите?
- Обязательно. В нашей семье будет двое детей!- улыбаются Сергей и Анна.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Сергея и Анну с днем свадьбы. Желаем им любви, счастливой жизни и прекрасной погоды в доме, как в солнечный день их свадьбы!

Желаем счастья Сергею и Анне

Свадьба Сергея и Анны 21 мая 2021 года. ЗАГС города Бердск

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