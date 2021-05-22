Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня

Еще один большой двунадесятый праздник будет отмечаться 19 августа 2021 года. Он носит название Преображения Господня. Дата праздника не является переходящей, так как не привязана к дате празднования Пасхи.
События, описанные в Евангелии, произошли за 46 дней до распятия Иисуса на Голгофе. Они рассказывают нам о том, как на гору Фавор вместе с Иисусом поднялись его ученики для молитвы. К тому моменту, как они поднялись на гору, ученики устали и уснули. А Иисус начал молиться. Во время молитвы Иисус стал светиться изнутри, а одежды его стали белыми и это заметили его ученики. Таким образом Господь показал им, как преображается душа человека во время молитвы.
Ранее этот праздник отмечали через 6 недель после Пасхальных событий, но с расцветом христианства и началом вытеснения им язычества, церковь приняла решение перенести праздник Преображения на август, чтобы вытеснить им праздник вакханалии.
Поскольку в августе в это время идет сбор урожая с яблонь, поэтому праздник в народе часто называют Яблочный спас.
Традиционно в храмах в эту дату идет праздничное богослужение, священники одеты в белые одежды. Прихожане приносят в храм первые урожаи, которые собирают в садах. Чаще всего это яблоки. Но можно освящать и другие фрукты.
Начиналось в это время заготавливание фруктов впрок - варили варенья, сушили яблоки и прочее.
Что запрещено на Преображение?
Запрещается любая тяжелая работа по дому и в саду. Разрешено только собирать урожай.
Нельзя заниматься стройкой, рукоделием, грязной работой.
В это время идет Успенский пост, поэтому запрещены скоромные блюда.
Строго запрещено ругаться и злиться.
Считается, что нельзя купаться в водоемах и убивать насекомых, но Библия таких запретов не содержит.