Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня
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Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня

6:20:065/22/2021Фото: Православие
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Ранее этот праздник отмечали через 6 недель после Пасхальных событий, но с расцветом христианства и началом вытеснения им язычества, церковь приняла решение перенести праздник Преображения на август.

икона
В народе этот день называют Яблочным спасом

Еще один большой двунадесятый праздник будет отмечаться 19 августа 2021 года. Он носит название Преображения Господня. Дата праздника не является переходящей, так как не привязана к дате празднования Пасхи.

События, описанные в Евангелии, произошли за 46 дней до распятия Иисуса на Голгофе. Они рассказывают нам о том, как на гору Фавор вместе с Иисусом поднялись его ученики для молитвы. К тому моменту, как они поднялись на гору, ученики устали и уснули. А Иисус начал молиться. Во время молитвы Иисус стал светиться изнутри, а одежды его стали белыми и это заметили его ученики. Таким образом Господь показал им, как преображается душа человека во время молитвы.

Ранее этот праздник отмечали через 6 недель после Пасхальных событий, но с расцветом христианства и началом вытеснения им язычества, церковь приняла решение перенести праздник Преображения на август, чтобы вытеснить им праздник вакханалии.

Поскольку в августе в это время идет сбор урожая с яблонь, поэтому праздник в народе часто называют Яблочный спас.

Традиционно в храмах в эту дату идет праздничное богослужение, священники одеты в белые одежды. Прихожане приносят в храм первые урожаи, которые собирают в садах. Чаще всего это яблоки. Но можно освящать и другие фрукты.

Начиналось в это время заготавливание фруктов впрок - варили варенья, сушили яблоки и прочее.

Что запрещено на Преображение?

Запрещается любая тяжелая работа по дому и в саду. Разрешено только собирать урожай.

Нельзя заниматься стройкой, рукоделием, грязной работой.

В это время идет Успенский пост, поэтому запрещены скоромные блюда.

Строго запрещено ругаться и злиться.

Считается, что нельзя купаться в водоемах и убивать насекомых, но Библия таких запретов не содержит.

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