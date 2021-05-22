Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске

Отделом МВД России по Бердску устанавливается личность подозреваемого в краже велосипеда. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в региональном управлении полицейского ведомства.
По данным полицейских, 1 мая в период с 14.00 до 19.00 из подъезда дома по ул. Комсомольской в Бердске неизвестный похитил велосипед. Двухколесное транспортное средство стояло на лестничной площадке на первом этаже.
Подозреваемый был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, сообщили в главке МВД по Новосибирской области. Он попал на видео. Вероятно, вор на украденном велосипеде и скрылся.
Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383)-41-3-11-75, 8-383-41-3-0-23.