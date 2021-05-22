Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
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Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске

5:20:415/22/2021
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Двухколесное транспортное средство стояло на лестничной площадке на первом этаже. Вор попал на видео, по которому полиция ищет.

Внимание, розыск преступника, укравшего велосипед

Отделом МВД России по Бердску устанавливается личность подозреваемого в краже велосипеда. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в региональном управлении полицейского ведомства.

По данным полицейских, 1 мая в период с 14.00 до 19.00 из подъезда дома по ул. Комсомольской в Бердске неизвестный похитил велосипед. Двухколесное транспортное средство стояло на лестничной площадке на первом этаже.

Подозреваемый был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, сообщили в главке МВД по Новосибирской области. Он попал на видео. Вероятно, вор на украденном велосипеде и скрылся.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383)-41-3-11-75, 8-383-41-3-0-23.

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