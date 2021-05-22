Когда в мае высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов в теплицу: благоприятные дни по лунному календарю

Благоприятные дни в лунном календаре на май 2021 года заканчиваются. У кого-то уже все высажено, а кто-то ждал теплых погожих дней, чтобы перемещенные в теплицу саженцы не погибли.
Расскажем вам в какие благоприятные даты по лунному календарю 2021 года можно высаживать рассаду в теплицы. Сегодня коснемся самых популярных культур.
Помидоры: удачные дни
22, 25, 31 мая
Помидоры: плохие дни
24, 26, 28, 29 мая
Перцы: хорошие дни
22, 25, 27, 28 мая
Перцы: плохие дни
23, 30, 31 мая
Баклажаны: хорошие дни
22, 24, 25 мая
Баклажаны: плохие дни
26, 30, 31 мая