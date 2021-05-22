Когда в мае высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов в теплицу: благоприятные дни по лунному календарю
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Когда в мае высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов в теплицу: благоприятные дни по лунному календарю

9:20:405/22/2021Фото: pxhere
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Расскажем вам в какие благоприятные даты по лунному календарю 2021 года можно высаживать рассаду в теплицы. Сегодня коснемся самых популярных культур.

помидоры
Осталось совсем немного благоприятных дней в мае для высадки рассады

Благоприятные дни в лунном календаре на май 2021 года заканчиваются. У кого-то уже все высажено, а  кто-то ждал теплых погожих дней, чтобы перемещенные в теплицу саженцы не погибли.

Расскажем вам в какие благоприятные даты по лунному календарю 2021 года можно высаживать рассаду в теплицы. Сегодня коснемся самых популярных культур.

Помидоры: удачные дни

22, 25, 31 мая

Помидоры: плохие дни

24, 26, 28, 29 мая

Перцы: хорошие дни

22, 25, 27, 28 мая

Перцы: плохие дни

23, 30, 31 мая

Баклажаны: хорошие дни

22, 24, 25 мая

Баклажаны: плохие дни

26, 30, 31 мая

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