Можно ли работать 22 мая на день памяти великого святого Чудотворца Николая?
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Можно ли работать 22 мая на день памяти великого святого Чудотворца Николая?

1:20:265/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Поскольку праздник всегда выпадает на конец весны, в это время активно засеивали поля и засаживали огороды. С этого дня благоприятной считалась высадка картофеля.

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Сегодня чтят самого почитаемого святого

Сегодня, 22 мая, во всех церквях и храмах пройдет праздничное богослужение в честь самого почитаемого святого - Николая Чудотворца. В народе этот день называют Николой Вешним, Николиным днем или Николой Летним.

С этого дня люди уже не ожидали холодов, считалось, что начинается по-настоящему летний период.

Святому Николаю сегодня молились о хорошем и богатом урожае, о защите домашней скотины. Но и другие просьбы тоже были разрешены. Угодника просили о замужестве, о здравии, об исполнении желаний, о помощи в делах, о восстановлении справедливости - святой никогда не отказывал, если просьбы шли от искреннего чистого сердца, а человек не имел в мыслях темных замыслов.

Святитель Николай жил очень долго и умер своей смертью. За всю свою долгую и праведную жизнь он очень много помогал бедным людям, обиженным, нищим. Никогда и никого не оставлял без помощи. Очень любил людей усердных и старательных.

В этот день обязательно оказывали помощь всем нуждающимся и подавали милостыню от чистого сердца.

Поэтому запрета в этот день на работу никогда не было. Можно и нужно было выполнять работу по дому и на огороде. Чем больше человек трудился, тем больше мог рассчитывать на помощь святого в своих делах.

Поскольку праздник всегда выпадает на конец весны, в это время активно засеивали поля и засаживали огороды. С этого дня благоприятной считалась высадка картофеля. В 2021 году 22 мая Луна на небе растет, поэтому этот день и по лунному календарю считается благоприятным для садово-огородных работ.

Если распускалась к этому времени ольха, то можно было начинать сеять гречиху.

Дождливый день на Николу Летнего обещает хороший урожай.

Запрещалось сегодня шить, вязать, вышивать и заниматься любым другим рукоделием, поскольку не разрешалось брать в руки ничего острого и режущего.

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