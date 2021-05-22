Можно ли работать 22 мая на день памяти великого святого Чудотворца Николая?

Сегодня, 22 мая, во всех церквях и храмах пройдет праздничное богослужение в честь самого почитаемого святого - Николая Чудотворца. В народе этот день называют Николой Вешним, Николиным днем или Николой Летним.
С этого дня люди уже не ожидали холодов, считалось, что начинается по-настоящему летний период.
Святому Николаю сегодня молились о хорошем и богатом урожае, о защите домашней скотины. Но и другие просьбы тоже были разрешены. Угодника просили о замужестве, о здравии, об исполнении желаний, о помощи в делах, о восстановлении справедливости - святой никогда не отказывал, если просьбы шли от искреннего чистого сердца, а человек не имел в мыслях темных замыслов.
Святитель Николай жил очень долго и умер своей смертью. За всю свою долгую и праведную жизнь он очень много помогал бедным людям, обиженным, нищим. Никогда и никого не оставлял без помощи. Очень любил людей усердных и старательных.
В этот день обязательно оказывали помощь всем нуждающимся и подавали милостыню от чистого сердца.
Поэтому запрета в этот день на работу никогда не было. Можно и нужно было выполнять работу по дому и на огороде. Чем больше человек трудился, тем больше мог рассчитывать на помощь святого в своих делах.
Поскольку праздник всегда выпадает на конец весны, в это время активно засеивали поля и засаживали огороды. С этого дня благоприятной считалась высадка картофеля. В 2021 году 22 мая Луна на небе растет, поэтому этот день и по лунному календарю считается благоприятным для садово-огородных работ.
Если распускалась к этому времени ольха, то можно было начинать сеять гречиху.
Дождливый день на Николу Летнего обещает хороший урожай.
Запрещалось сегодня шить, вязать, вышивать и заниматься любым другим рукоделием, поскольку не разрешалось брать в руки ничего острого и режущего.