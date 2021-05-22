Выпускники рыдали: На последнем звонке-2021 в школе №1 Бердска запустили самолеты. Смотрите видео и фото
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Выпускники рыдали: На последнем звонке-2021 в школе №1 Бердска запустили самолеты. Смотрите видео и фото

6:36:065/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Пахомовой
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В последний раз учителя вывели своих детей парами в школьный двор, а первоклассница прозвонила в колокольчик последний звонок. В 2021 году в "первой" школе родилась новая традиция.

Цветы директору школы №1 Марине Комаровой

Школьный последний звонок бывает в жизни раз. Идут года, а остаются неизменными белые фартуки у девчонок, слезы прощания со школой, растерянные лица парней. В последний раз учителя выводят своих детей парами в школьный двор. И Светлана Ульянкина, и Елена Колпакова, педагоги выпускных классов, заботливо оглядываются, не отстают ли их “дети”. Сегодня, 22 мая 2021 года, в школе №1 прозвенел последний звонок. Посмотрите на детей - какие красивые в Бердске девушки, какие умные парни, вспомните себя и свою школу.

Вся жизнь впереди, у каждого своя дорога, пройти которую предстоит самому. В бердской школе №1 удивительная атмосфера, тепло родного дома сохраняет и сейчас педагогический коллектив. Сегодня я через много лет встретила в родной школе свою учительницу английского языка Зою Федоровну Бессонову, а у нее выпускается уже внучка - Полина. Глядя на 11-классников, я вспомнила свою "первую" школу, своих учителей - как я им благодарна!

Как требует традиция, было и выступление директора школы №1 Марины Комаровой, родителей, первоклассников, выпускников. Дети пели, танцевали школьный вальс. Звенел колокольчик - малышка-первоклассница, сидя на крепком плече выпускника, старательно прозвонила всем 11-классникам последний звонок. А когда, не дожидаясь приглашения ведущих церемонии вручить учителям цветы, ученица 11А класса Виктория Горяйнова со слезами на глазах прибежала дарить букет директору школы и обняла Марину Геннадьевну, вместе с Викторией заплакали все стоящие рядом родители. Так это было искренне и от души. Наверное, в этом и счастье педагога, и награда за труд.

Дарили цветы и учителям, а учителя, глядя на своих взрослых детей, вспоминали все непростые 11 лет - сколько сил нужно педагогу, чтобы научить уму-разуму столько и таких разных детей.

Учителя школы №1 просили назвать и похвалить своих выпускников 2021 года, которыми они особенно гордятся. Это Бушко Елена, Бердникова Ульяна, Белевич Даниил, Миляев Кирилл, Толшина Дарья, Богомолов Владимир, Дудко Евгений, Кульков Алексей. И много еще фамилий, про каждого Светлана Ульянкина и Елена Колпакова готовы говорить и хвалить. Спасибо вам за 11 лет, проведенных вместе, дорогие дети, от ваших учителей, не забывайте свою школу.

Сегодня родилась еще одна традиция в школе№1. Выпускники на последнем звонке запустили в небо бумажные самолетики. Настоящий отсчет звучал в школьном дворе: 10, 9, 8, 7....3, 2, 1. Пуск! И полетели самолеты! Полет нормальный. Счастливого полета вам, выпускники школы №1 2021 года, в добрый путь!

Ульяна Лемешко поднимается по ступеням родной школы - позади 11 лет учебы

11 А класс школы№1 2021 год

11Б класс школы №1 2021 год

Учителя выпускают своих детей, 11 лет школьной жизни позади

Педагоги выпускных классов школы№1 Светлана Ульянкина и Елена Колпакова

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выпускникипоследний звонокпрощание со школой
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