Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах
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Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах

6:00:575/23/2021Фото: pixabay.com
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23 мая с 2000 года по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue) отмечается Всемирный день черепахи - животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Всемирный день черепахи

С Днем Всемирным черепахи
Поздравления прими,
Будь силен как ее панцирь —
Он снаружи, ты внутри.

Символом ума издавна
Принято ее считать.
Запасись ее терпеньем,
Продолжая возрастать.

***

Что за охи? Что за ахи?
День всемирный черепахи!
Ей шампанское бы пить,
Да как успеть его купить?
Была б неделя черепахи —
Повезло бы бедолахе.

***

Желаю жить, как черепаха —
Лет триста, может и пятьсот.
И, словно вылез ты в рубахе,
Пускай тебе во всем везет.

Еще будь мудрым, как Тортила,
И все от жизни получай.
А я тут тортик прихватила,
Ну все, джи вечером на чай.

***

С Днем всемирным черепахи
От души вас поздравляю,
Пресмыкающихся милых
Вас беречь я призываю.

Черепаха — это символ
Долголетия и силы,
Я желаю, чтоб похожи
Вы на черепашек были.

***

День черепахи отмечает
Сегодня весь огромный мир.
Защита, помощь и забота —
Сегодня наш ориентир.

Пусть символ мудрости и силы
Живет спокойно на планете,
Желаем нынче все здоровья
Всем черепахам мы на свете.

Источник: pozdravok.ru

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