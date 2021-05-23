Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах

С Днем Всемирным черепахи
Поздравления прими,
Будь силен как ее панцирь —
Он снаружи, ты внутри.
Символом ума издавна
Принято ее считать.
Запасись ее терпеньем,
Продолжая возрастать.
***
Что за охи? Что за ахи?
День всемирный черепахи!
Ей шампанское бы пить,
Да как успеть его купить?
Была б неделя черепахи —
Повезло бы бедолахе.
***
Желаю жить, как черепаха —
Лет триста, может и пятьсот.
И, словно вылез ты в рубахе,
Пускай тебе во всем везет.
Еще будь мудрым, как Тортила,
И все от жизни получай.
А я тут тортик прихватила,
Ну все, джи вечером на чай.
***
С Днем всемирным черепахи
От души вас поздравляю,
Пресмыкающихся милых
Вас беречь я призываю.
Черепаха — это символ
Долголетия и силы,
Я желаю, чтоб похожи
Вы на черепашек были.
***
День черепахи отмечает
Сегодня весь огромный мир.
Защита, помощь и забота —
Сегодня наш ориентир.
Пусть символ мудрости и силы
Живет спокойно на планете,
Желаем нынче все здоровья
Всем черепахам мы на свете.
Источник: pozdravok.ru