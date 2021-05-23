Магнитная буря 23 мая 2021: наступает неделя наблюдений за активностью Солнца

23 мая 2021 года синоптики обещают ясный и теплый день, а специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют спокойный день в магнитосфере Земли, поэтому воскресенье - прекрасный день для того, чтобы отдохнуть и расслабиться метеопатам. С 6 утра и до 18 часов в магнитном поле нашей планеты - полный “штиль”. Ближе к полуночи возможны слабые колебания характеристик магнитосферы, которые могут вызвать небольшую головную и сердечные боли, бессоницу и некоторое напряжение в психике - приступы страха, недовольства и волнение.
Ближайшую неделю наблюдение за Солнцем обещает быть особенно интересным, поскольку сейчас картина подозрительно спокойная - активность нашей звезды нулевая, как правило в такие моменты происходят неожиданные события.
Итак, 23 мая 2021 года - один из редких благоприятных дней для метеозависимых людей. Проведите его с пользой - можно заняться отложенной из-за магнитных штормов работой, отправиться в автомобильное путешествие, погулять в лесу и подышать полезным сосновым воздухом перед рабочей неделей, начать закалять свой организм в условиях спокойного магнитного поля.
Напомним, что наиболее уязвимыми к воздействию колебаний в магнитном поле являются люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие сложные операции, находящиеся на реабилитации после перенесенных тяжелых болезней, в том числе переболевшие коронавирусом. Сильно влияет магнитная буря на развивающуюся психику детей и подростков, на беременных женщин, на люде с психическими заболеваниями.
Как известно, основными симптомами при воздействии магнитной бури на человека являются:
- Скачки артериального давления;
- Мигрень, головная боль;
- Нарушение сна, кошмары;
- Проблемы с дыханием, особенно у больных астмой;
- Усталость, общее недомогание, рассеянность, апатия и упадок сил;
- Нервное возбуждение, вспышки гнева и недовольства, мысли о суициде.
Какими способами можно облегчить жизнь метеопатам во время магнитных бурь:
- Строгое соблюдение режима дня: ложитесь спать в одно и то же время до полуночи, спите не менее 8 часов;
- Здоровое питание, отказ от алкоголя и излишеств в еде, режим питания по принципу - завтрак ем сам, обед - с другом, ужин - врагу;
- Закаливание организма, контрастный душ по утрам, обливание ног холодной водой, несложные физические упражнения по утрам;
- Нужно учиться сдерживать свои эмоции. Можно купить себе боксерскую грушу. На стадионе или по телевизору можно регулярно болеть за любимую хоккейную или футбольную команду.
Как влияют магнитные бури на наших читателей:
Елена Ивановна, 53 года:
- Устаю очень, постоянно приступами появляется головная боль и накрывает слабость. Болят суставы. Дверь не хватает сил открыть.
Галина Сергеевна, 64 года:
- Давление и сердечные приступы - самое страшное. Стараюсь прилечь и просто отдыхать. Ноги очень устают, тяжело даже стоять и ходить. Постоянно страх и нервное напряжение, забываю всё и становлюсь рассеянной.
Инна Павловна, 56 лет:
- В глазах всё плывет, кружится голова, сонная хожу. Давление падает, усталость чувствую и слабость весь день.