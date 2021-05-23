Недолеченный диабет, а некоторый даже не знают, что больны им, доказали ученые

Согласно новому глобальному исследованию данных людей с этим заболеванием, почти полмиллиарда человек на планете страдают диабетом, но большинство из них не получают такой помощи, которая могла бы сделать их жизнь более здоровой, долгой и продуктивной.
Многие даже не знают, что у них есть заболевание.
Согласно новым результатам, опубликованным в Lancet Healthy Longevity, только 1 из 10 человек с диабетом в 55 изученных странах с низким и средним уровнем доходов получает комплексную помощь, которая, как было доказано, снижает проблемы, связанные с диабетом, пишет https://medicalxpress.com
Этот комплексный пакет услуг - недорогие лекарства для снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина; а также консультации по диете, физическим упражнениям и весу - могут помочь снизить риск недолеченного диабета для здоровья . Эти риски включают в себя будущие сердечные приступы, инсульты, повреждение нервов, слепоту, ампутации и другие инвалидизирующие или смертельные состояния.
Новое исследование, проведенное врачами из Мичиганского университета и Бригама и женской больницы с глобальной командой партнеров, основано на данных стандартизированных исследований домашних хозяйств, что позволяет сравнивать яблоки с яблоками между странами и регионами.
Авторы проанализировали данные опросов, экзаменов и тестов более 680 000 человек в возрасте от 25 до 64 лет по всему миру, проведенных за последние годы. Более 37 000 из них болели диабетом; более половины из них еще не были официально диагностированы, но у них был ключевой биомаркер - повышенный уровень сахара в крови.
Исследователи представили свои выводы Всемирной организации здравоохранения, которая развивает усилия по расширению масштабов оказания доказательной помощи при диабете во всем мире в рамках инициативы, известной как Глобальный диабетический договор. Все формы лечения диабета, использованные в исследовании, включены в Пакет основных мероприятий ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями 2020 года .
«Диабет продолжает стремительно расти повсюду, в каждой стране, и 80% людей с ним живут в этих странах с низким и средним уровнем дохода», - говорит Дэвид Флуд, доктор медицины, магистр наук, ведущий автор и научный сотрудник Национальной клиники. UM Институт политики и инноваций в области здравоохранения. «Это сопряжено с высоким риском осложнений, в том числе сердечных приступов, слепоты и инсультов. Мы можем предотвратить эти осложнения с помощью комплексного лечения диабета, и мы должны убедиться, что люди во всем мире могут получить доступ к лечению».
Флад работал со старшим автором Дженнифер Манн-Гелер, доктором медицины, доктора медицинских наук, из больницы Бригама и женщин и Центра оценки медицинской практики при Массачусетской больнице общего профиля, чтобы провести анализ подробных глобальных данных.
Ключевые результаты
В дополнение к основному выводу о том, что 90% изучаемых людей с диабетом не получали доступа ко всем шести компонентам эффективного лечения диабета, исследование также обнаруживает серьезные пробелы в конкретном уходе.
Например, в то время как около половины всех людей с диабетом принимали лекарства для снижения уровня сахара в крови, и 41% принимали лекарства для снижения артериального давления, только 6,3% получали лекарства, снижающие уровень холестерина.
Эти результаты показывают необходимость расширения масштабов проверенного лечения не только для снижения уровня глюкозы, но и для устранения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и высокий уровень холестерина, у людей с диабетом.
Менее трети имели доступ к консультациям по диете и физическим упражнениям, которые могут помочь людям с диабетом выработать привычки, которые позволят еще больше контролировать риски для их здоровья.
Даже когда авторы сосредоточились на людях, которым уже был поставлен формальный диагноз диабета, они обнаружили, что 85% принимали лекарства для снижения уровня сахара в крови , 57% принимали лекарства от кровяного давления, но только 9% принимали что-то для контроля. их холестерин. Почти 74% получали консультации по вопросам питания, и чуть менее 66% получали консультации по упражнениям и весу.
В совокупности менее одного из пяти человек с ранее диагностированным диабетом получали полный пакет доказательной помощи.
Связь с национальным доходом и личными характеристиками
В целом исследование показывает, что вероятность получения доказательной медицинской помощи при диабете у людей тем ниже, чем ниже средний доход в стране и регионе, в котором они проживают. Это основано на модели, созданной авторами с использованием экономических и демографических данных о странах, в которых они проживают. были включены в исследование.
В странах Тихоокеанского региона Океании была самая высокая распространенность диабета - как диагностированного, так и недиагностированного, - но самые низкие показатели лечения диабета.
Но были исключения, когда в странах с низким уровнем дохода уровень качественной помощи при диабете был выше, чем ожидалось, говорит Флуд, ссылаясь на пример Коста-Рики. И в целом регион Латинской Америки и Карибского бассейна уступал только Океании по распространенности диабета, но имел гораздо более высокий уровень медицинской помощи.
По словам авторов, сосредоточение внимания на том, какие страны с огромными достижениями в области лечения диабета преуспевают, может дать ценную информацию для улучшения лечения в других местах. Это даже включает информирование о помощи в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, которые не всегда предоставляют основанную на фактических данных помощь людям с диабетом.
Исследование также проливает свет на различия между странами и регионами в процентном соотношении диагностированных случаев диабета. Улучшение надежного доступа к технологиям диагностики диабета имеет важное значение для привлечения большего числа людей к профилактическому лечению и консультированию.
Женщины, люди с более высоким уровнем образования и более высоким личным достатком, а также люди старшего возраста или люди с высоким индексом массы тела с большей вероятностью будут получать помощь при диабете, основанную на доказательствах. По словам авторов, диабет у людей с «нормальным» ИМТ не редкость в странах с низким и средним уровнем доходов , что предполагает необходимость уделять больше внимания этим людям.
Тот факт, что лекарства от диабета доступны по очень низкой цене и что люди могут снизить свой риск за счет изменения образа жизни, означает, что стоимость не должна быть серьезным препятствием, говорит Флуд. Фактически, исследования показали, что лекарства являются рентабельными, а это означает, что стоимость их раннего и последовательного использования перевешивается экономией на других типах медицинской помощи в дальнейшем.