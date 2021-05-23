Почему нельзя забывать историю своего народа?

Каждый год 9 мая вся Россия вспоминает самую кровопролитную и страшную войну 20 века и чтит память погибших солдат. Почему важно знать и не забывать историю своего народу - в нашем материале.
- История - это сосредоточение всего опыта человечества, поэтому все народы так или иначе обращают взор в прошлое, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” историк Сергей Павлов. - Это дает возможность решать проблемы в настоящем, соотносить события друг с другом, делать выводы и не повторять былых ошибок. Сейчас государства стараются при принятии сложных политических решений учитывать аналогичные ситуации в прошлом, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Ну а если мыслить менее глобально, то человек, который не обращает внимание на прошлое, попросту не может знать свои корни, историю и возникновение своей страны, тот путь, через который она прошла и, соответственно, извлекать уроки. Правильно говорят: именно с прошлого начинается будущее, потому что прожитый опыт помогает человечеству развиваться, становиться гуманнее, вести меньше войн и сохранять мир. Хотя, если посмотреть на 200 лет назад, люди жили в совсем других условиях: страны воевали друг с другом намного чаще, процветало рабовладение и т.д. При этом слишком зацикливаться на истории своего народа тоже не стоит, потому что можно вынести из нее неправильные уроки.
Если вспомнить итоги Великой Отечественной войны и всех ее жертв, то становится ясно, что другой такой же войны допускать нельзя. Благодаря Советскому Союзу и его сторонникам, удалось избавить человечество от такого зла, как фашизм. Хотя, когда он только зарождался, никто и представить не мог, во что все это выльется. Теперь же, обращая взор в то время, очевидно - многие страны выучили урок, что к радикальным движениям следует относиться с особой внимательностью, что массовое истребление людей недопустимо, что война не стоит своих жертв.
Кроме этого, знание своей истории развивает патриотизм, потому что многим народам есть чем гордиться. Это не только победы в войнах, это и научные открытия, и технический прогресс, и искусство и культура, национальные ценности, традиции, обряды, обычаи и т.д. Если закрыть глаза на историю, то можно бесконечно повторять одни и те же ошибки, в результате чего ни одно государство развиваться не сможет. Да и нельзя допускать новых войн и других трагедий.