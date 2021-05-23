Стоит ли искать самого единственного парня: Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви?

Если вам 20 лет, вы, вероятно, выросли на классике: сказках о счастливых и счастливых людях и о красивых мужчинах, обещающих спасти принцессу.
В 10 лет я провела много дней, притворяясь, что потеряла туфлю у подножия лестницы, как и Золушка. Если бы вы спросили меня, я бы сказал: «Не волнуйтесь, Прекрасный Принц рано или поздно его найдет».
Почему? Потому что он «единственный».В настоящее время, если я теряю обувь в полночь, это, вероятно, потому, что я слишком пьян, чтобы беспокоиться о обуви. Принца нет, но рядом со мной прижимаются Адвил и бутылка с водой, когда я ложусь на ночь.
Кто-нибудь из нас действительно называет себя принцессой? Я определенно не считаю себя девушкой, обреченной на бальное платье, проводящей дни в замке и поющей с птицами. У меня ужасный певческий голос, и, честно говоря, птицы меня до чертиков пугают.
И все же, с того момента, как мы увидели тот первый волшебный момент между Ариэлем и Эриком, когда вы просто знали, что им всегда «суждено быть», мы ждали, чтобы это случилось и с нами.
Мы готовимся к встрече с этим волшебным человеком, который идеально вписывается в нашу жизнь, как если бы боги любви соответствовали всем при рождении.
Когда вы действительно думаете об этом, это абсурдно, и на самом деле нет какого-то волшебного гуру любви, определяющего нашу судьбу.Итак, почему мы продолжаем искать «тот самый», как будто у него на голове ореол, а на шее - надпись: «Привет, Джулия, я только что ждал ВАС!» Я имею в виду, разве это не точный ответ на наши жуткие кошмары, а не на наши прекрасные мечты?
Настоящим решающим аргументом здесь является то, что мы постоянно меняющиеся существа.
Никто не знает, кем вы можете быть, когда родитесь, когда вам исполнится 15 лет, или когда вы начнете познавать себя в 22 года. Это снова изменится, когда вам станет 35, когда вы отметите свое 50-летие, и когда вы справитесь. чтобы добраться до 80.
Наша «душа» и то, кем мы являемся как люди, не предопределены, и у нас есть сила изменить все в себе: наши отношения, то, как мы живем, где мы живем, кем мы себя окружаем, какие занятия мы любим делать и как мы смотрим на мир.
Эти элементы будут меняться, и они будут трансформироваться вместе с нашим опытом.
Все остальные люди в мире делают это, пока мы говорим. Ваша «вторая половинка» меняется.
Ваша 15-летняя «родственная душа», которая поняла вашу любовь к Sum 41 и чипсам из укропа, которая помогала вам все те времена, когда ваша мама обвиняла вас за нарушение комендантского часа и «ответный ответ», будет сильно отличаться от вашего родственная душа "в 24 года; этот новый парень понимает, что вам нужно растирать ноги в субботу утром после долгой рабочей недели, и разделяет вашу страсть к путешествиям, пробует новые продукты и находит отличную группу, на которую можно пойти на концерт. Он понимает, что вы можете разглагольствовать о проделках своей мамы, но он понимает, что вы очень любите ее и цените семью больше всего, как и он.
Если этот идеальный парень, эта «родственная душа», которая существует для нас, будет постоянно придерживаться новых стандартов, когда мы когда-нибудь его найдем?Это делает это практически невозможным. Как подошва в моей обуви, я хочу растоптать эти идеи и эти фантазии об одном идеальном парне и создать свой собственный идеальный сценарий.
На мой взгляд, у меня есть несколько помощников.
Однажды я был влюблен в свою «родственную душу» , и я снова буду с другой «родственной душой». Может быть, еще 2 или 3, если мои чувства, потребности и желания все изменится.
В этом большом мире будет несколько мужчин, с которыми я смогу найти счастье. И я предпочитаю верить в это, потому что, черт возьми, нет?
Если я верю, что есть один единственный человек для меня, я питаюсь безумной идеей, тратя свои мечты на идеального парня, которого я, скорее всего, никогда не найду.
Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви? У вас никогда не может быть слишком много, и всегда будет новый стиль, который вы найдете наиболее удобным, модным и просто таким, который вам нравится.
Вы найдете ту подошву, которая идеально подходит, и вы сможете наслаждаться этим партнером, пока он длится, расхаживая с этой идеальной посадкой для всех ваших любимых праздников, ваших походных путешествий по всему миру, вашего семейного отдыха и любого путешествия, в которое вы отправляетесь.
Вы будете расти вместе с ним, учиться вместе с ним и показывать эту идеально подходящую обувь всем своим друзьям для восхищения.
Мы не должны расстраиваться, если прямо сейчас мир кажется не нашего размера, или мы перерастем нашего старого фаворита ... Потому что мысль о том, что есть только одна родственная душа, почти так же печальна, как владение единственной парой обуви.