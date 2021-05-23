Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время

2:00:505/23/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
0

Лучший вид достанется Якутии, Чукотскому округу, Магаданской области и Камчатскому краю.

Новолуние несёт в себе энергетику скрытности и вызревания. В сочетании с кольцевым затмением, это подходящий момент для создания ауры

В начале лета 2021 года землян ждёт настоящий астрономический сюрприз. Днём 10 июня примерно в одно и то же время россияне смогут наблюдать новолуние и солнечное затмение. Последнее будет не простым, а кольцевым: Луна не до конца закроет Солнце, встав на одну линию с Землёй. Останется на виду узкое солнечное кольцо вокруг тёмного лунного диска.

Новолуние несёт в себе энергетику скрытности и вызревания. В сочетании с кольцевым затмением, это подходящий момент для создания ауры. Нахождение светил в созвездии Близнецов наделит ауру особыми свойствами, которые останутся с носителем на всю жизнь.

Новолуние

К жителям московского часового пояса Луна повернётся тёмной стороной в 13:52. Время соответствует началу первых лунных суток, которые продлятся чуть дольше 14-ти часов. Всё это время люди могут ощущать на себе влияние новолуния. Часто это ухудшение самочувствия физического, либо душевного. Поэтому в новолуние не рекомендуется перетруждаться, по возможности этот день проводят наедине с собой.

На энергетику сильно влияет созвездие, в котором находится Луна. Для 10 июня 2021 это Близнецы. Они покровительствуют общению и обучению, а в негативном аспекте – хитрости и лицемерию. В такое новолуние рекомендуется свести к минимуму общение и провести день наедине с собой.

Кольцевое затмение

Необычное затмение Солнца неравномерно пройдёт над северным полушарием. Движение начнётся утром, первым его увидят в Канаде, затем – в Гренландии. Траектория лунной тени сделает затмение неодинаковым для жителей России. Лучший вид достанется Якутии, Чукотскому округу, Магаданской области и Камчатскому краю. Сложнее насладиться затмением будет жителям Кавказа, Крыма и регионов средней Азии.

Над Москвой затмение можно будет наблюдать с 13:22 по 15:27 по местному времени. Для Новосибирска явление продлится с 18:06 до 20:04, часовой пояс местный. Важно помнить, что на Солнце во время затмения смотрят через светофильтр. Это может быть маска сварщика или рентгеновская бумага.

Ритуал ауры

Нахождение светил в Близнецах позволит создать защитную оболочку против негативных человеческих воздействий: сплетен, сглазов, заговоров. Недругам сложно будет словесно задеть или обхитрить человека, защитившего себя 10 июня 2021 года.

Время ритуала нужно выбирать по своему часовому поясу. Это часы, когда затмение и новолуние совпадают. В Москве это время с 13:52 по 15:27. В Новосибирске – с 18:06 до 20:04.

Нужно уединиться, встать с закрытыми глазами и сосредоточиться. Представьте льющийся с неба свет приятного цвета. Затем руками стяните его к себе. Визуализируйте, как собираете его вокруг себя в кокон, обнимающий ваше тело на расстоянии вытянутых рук. Вы должны почувствовать состояние комфорта и защищённости. Когда удалось, откройте глаза и помните – оболочка остаётся с вами. Мысленно представляйте её, когда вступаете в неприятный разговор или подозреваете человека в обмане. Аура не пропустит к вам негативное влияние.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
солнечное затмение 10 июня 2021Новолуние в июне
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько затмений наблюдали?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время
    2:00:50 5/23/2021
    Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время
    Почему нельзя забывать историю своего народа?
    1:00:20 5/23/2021
    Почему нельзя забывать историю своего народа?
    Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму
    11:11:34 5/22/2021
    Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму
    Сборная России по хоккею разгромила сборную Великобритании со счетом 7:1
    11:05:05 5/22/2021
    Сборная России по хоккею разгромила сборную Великобритании со счетом 7:1
    20 июля - Курбан-байрам -2021: как встречают великий праздник мусульмане Ид аль-Адха
    10:20:59 5/22/2021
    20 июля - Курбан-байрам -2021: как встречают великий праздник мусульмане Ид аль-Адха
    Когда в мае высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов в теплицу: благоприятные дни по лунному календарю
    9:20:40 5/22/2021
    Когда в мае высаживать рассаду помидоров, перцев, баклажанов в теплицу: благоприятные дни по лунному календарю
    Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года
    7:20:38 5/22/2021
    Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года
    Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети
    6:21:59 5/22/2021
    Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети
    Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня
    6:20:06 5/22/2021
    Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня
    БердскСколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
    6:01:59 5/22/2021
    Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно