Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время

В начале лета 2021 года землян ждёт настоящий астрономический сюрприз. Днём 10 июня примерно в одно и то же время россияне смогут наблюдать новолуние и солнечное затмение. Последнее будет не простым, а кольцевым: Луна не до конца закроет Солнце, встав на одну линию с Землёй. Останется на виду узкое солнечное кольцо вокруг тёмного лунного диска.
Новолуние несёт в себе энергетику скрытности и вызревания. В сочетании с кольцевым затмением, это подходящий момент для создания ауры. Нахождение светил в созвездии Близнецов наделит ауру особыми свойствами, которые останутся с носителем на всю жизнь.
Новолуние
К жителям московского часового пояса Луна повернётся тёмной стороной в 13:52. Время соответствует началу первых лунных суток, которые продлятся чуть дольше 14-ти часов. Всё это время люди могут ощущать на себе влияние новолуния. Часто это ухудшение самочувствия физического, либо душевного. Поэтому в новолуние не рекомендуется перетруждаться, по возможности этот день проводят наедине с собой.
На энергетику сильно влияет созвездие, в котором находится Луна. Для 10 июня 2021 это Близнецы. Они покровительствуют общению и обучению, а в негативном аспекте – хитрости и лицемерию. В такое новолуние рекомендуется свести к минимуму общение и провести день наедине с собой.
Кольцевое затмение
Необычное затмение Солнца неравномерно пройдёт над северным полушарием. Движение начнётся утром, первым его увидят в Канаде, затем – в Гренландии. Траектория лунной тени сделает затмение неодинаковым для жителей России. Лучший вид достанется Якутии, Чукотскому округу, Магаданской области и Камчатскому краю. Сложнее насладиться затмением будет жителям Кавказа, Крыма и регионов средней Азии.
Над Москвой затмение можно будет наблюдать с 13:22 по 15:27 по местному времени. Для Новосибирска явление продлится с 18:06 до 20:04, часовой пояс местный. Важно помнить, что на Солнце во время затмения смотрят через светофильтр. Это может быть маска сварщика или рентгеновская бумага.
Ритуал ауры
Нахождение светил в Близнецах позволит создать защитную оболочку против негативных человеческих воздействий: сплетен, сглазов, заговоров. Недругам сложно будет словесно задеть или обхитрить человека, защитившего себя 10 июня 2021 года.
Время ритуала нужно выбирать по своему часовому поясу. Это часы, когда затмение и новолуние совпадают. В Москве это время с 13:52 по 15:27. В Новосибирске – с 18:06 до 20:04.
Нужно уединиться, встать с закрытыми глазами и сосредоточиться. Представьте льющийся с неба свет приятного цвета. Затем руками стяните его к себе. Визуализируйте, как собираете его вокруг себя в кокон, обнимающий ваше тело на расстоянии вытянутых рук. Вы должны почувствовать состояние комфорта и защищённости. Когда удалось, откройте глаза и помните – оболочка остаётся с вами. Мысленно представляйте её, когда вступаете в неприятный разговор или подозреваете человека в обмане. Аура не пропустит к вам негативное влияние.