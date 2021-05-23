«Делимобиль» выписал выдуманный штраф врачу из Бердска за аренду авто
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«Делимобиль» выписал выдуманный штраф врачу из Бердска за аренду авто

10:57:265/23/2021Фото: Flickr
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31 тысячу рублей требовала компания за якобы повреждения на арендованном автомобиле. Бердчанин оставил машину после поездки в ресторан.

Отменен штраф бердскому врачу после вмешательства СМИ

Штраф в 31 тысячу рублей требовали заплатить бердского врача, который ранее воспользовался автомобилем компании «Делимобиль».

Максим Загорский рассказал о том, что в январе они с девушкой на автомобиле компании приехали в ресторан в центре Бердске. До поездки мужчина отряхнул с машины снег, так как была метель, и совершил необходимую поездку до места.

По истечении времени Загорскому стали звонить из службы и требовать оплату за повреждения на машине компании. Речь шла о сколах и царапинах, их фото присылали Загорскому. Счет в 31 тысячу рублей требовали заплатить в очень грубой форме. Звонки и сообщения от службы урегулирования конфликтов «Делимобиля» присылали и девушке врача.

Такое общение компании с клиентом началось с середины января и продолжалось вплоть до публикации статьи в «Прецеденте» 19 мая. Сотрудники, которые должны пытаться урегулировать конфликт, не шли навстречу по поводу суммы ущерба, выставленной ранее.

«На мои просьбы как-то вникнуть в ситуацию, разобраться, пойти мне навстречу: уменьшить сумму ущерба: в 21 тысячу оценить царапину просто неадекватно, мне отвечали отказом. Намекали на то, что если я в добровольном порядке не заплачу, у меня будут проблемы,» — говорит Максим.

После публикации материала Загорскому позвонили и сказали, что решили пойти навстречу и отменили штраф. Аккаунт разблокировали, в приложении пришло уведомление об отмене штрафов. Максим Загорский поблагодарил компанию за то, что они задумались о своей репутации и решили конфликт мирным путем.

Для клиентов, которые пользуются арендованными машинами бердский врач рекомендовал не забывать делать фотографии автомобиля до и после поездки.

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