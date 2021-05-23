YouTube вводит налоги для российских блогеров и вставит рекламу во все ролики с 1 июня 2021
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YouTube вводит налоги для российских блогеров и вставит рекламу во все ролики с 1 июня 2021

9:08:505/23/2021Фото: Flickr
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От авторов компания требует до конца мая предоставить сервису Google AdSense данные ИНН, наименование юрлица. В случае непредоставления требуемой информации, хостинг оставляет за собой право удерживать до 24% доходов с просмотров.

После введения новых правил в YouTube будут взимать налоги с блогеров

YouTube решил изменить правила своей работы. С 1 июня во все видео, даже те, которые не подключены к программе о партнерстве, будут вставлены ролики с рекламой. Об этом предупреждают всех пользователей в разделе «Условия использования» на сайте компании.

YouTube также вводит налоги для блогеров, которые живут за пределами США, в том числе и российских. Это касается доходов, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство. От авторов компания требует до конца мая предоставить сервису Google AdSense данные ИНН, наименование юридического лица и его коммерческое название. В случае непредоставления требуемой информации, хостинг оставляет за собой право удерживать до 24 процентов от доходов с просмотров.

Ранее американской компанией Google планировалось с июня введение налогов для всех YouTube-блогеров, в том числе и российских.

Одновременно Минцифры собиралось обязать иностранные интернет-платформы платить в бюджет страны налог НДФЛ за отечественных блогеров, зарабатывающих на рекламе. Проект закона будет подготовлен к середине года и коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

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