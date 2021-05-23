Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире

• Всемирный день черепахи (World Turtle Day)
• Неделя о расслабленном
• Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери
• Праздник жевальщиков стирательных резинок
• День каштановых свечек
• Всемирный день спортивной борьбы (World Wrestling Day)
• Международный день по искоренению акушерских свищей (International Day to End Obstetric Fistula)
• Католическая Пятидесятница (Pentecost)
• Возвещение Баба (Declaration of the Bab)
• Всемирный день болезни Крона и язвенного колита (World Crohn`s and Colitis Day)
• День памяти святого апостола Симона Зилота
• День героев - Украина
• День ирисок (National Taffy Day) - США
• День создания морской пехоты - Украина
• День студента (Students Day) - Мексика
• День Днестра (Dniester Day) - Молдова
• День Конституции ФРГ - Германия
• День молодёжи - Таджикистан
• Пятидесятница - Армения
• День счастливого пенни (National Lucky Penny Day) - США
• День поста и духовных практик «Мохини Экадаши» (Mohini Ekadashi) - Индия
• День труда - Ямайка
• День работников Министерства экологии и природных ресурсов - Азербайджан
• День государственности Южной Каролины (South Carolina Statehood Day) - США
• День нации Влахи (Vlach`s National Day) - Северная Македония
• Именины у Таисии, Онисима, Симона, Василия
• Симон Посев (Именины Матушки Сырой Земли)
Важные события
1666 по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.
1873 первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве.
1879 Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.
1896 основан Томский технологический институт (ныне Политехнический университет).
1924 в Москве открылся XIII съезд РКП(б).
1934 первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.
1938 убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым
1978 в Московской области потерпел катастрофу Ту-144Д. Погибли 2 человека. Прекращаются пассажирские перевозки на Ту-144.
1987 в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».
1991 в Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс Сухуми–Ленинград. Погибли 15 человек.
2003 празднование 300-летия Петербурга началось с концерта в ледовом дворце. В зрительном зале дворца собрались жители Петербурга, почётные граждане города, ветераны Великой Отечественной войны, дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге, и делегации, прибывшие из городов-побратимов
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend