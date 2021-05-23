Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире

7:40:025/23/2021Фото: pxhere
0

Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 23 мая 2021 года.

черепаха
23 мая - Всемирный день черепахи

• Всемирный день черепахи (World Turtle Day)
• Неделя о расслабленном
• Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери
• Праздник жевальщиков стирательных резинок
• День каштановых свечек
• Всемирный день спортивной борьбы (World Wrestling Day)
• Международный день по искоренению акушерских свищей (International Day to End Obstetric Fistula)
• Католическая Пятидесятница (Pentecost)
• Возвещение Баба (Declaration of the Bab)
• Всемирный день болезни Крона и язвенного колита (World Crohn`s and Colitis Day)
• День памяти святого апостола Симона Зилота
• День героев - Украина
• День ирисок (National Taffy Day) - США
• День создания морской пехоты - Украина
• День студента (Students Day) - Мексика
• День Днестра (Dniester Day) - Молдова
• День Конституции ФРГ - Германия
• День молодёжи - Таджикистан
• Пятидесятница - Армения
• День счастливого пенни (National Lucky Penny Day) - США
• День поста и духовных практик «Мохини Экадаши» (Mohini Ekadashi) - Индия
• День труда - Ямайка
• День работников Министерства экологии и природных ресурсов - Азербайджан
• День государственности Южной Каролины (South Carolina Statehood Day) - США
• День нации Влахи (Vlach`s National Day) - Северная Македония
• Именины у Таисии, Онисима, Симона, Василия
• Симон Посев (Именины Матушки Сырой Земли)

Важные события

1666 по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.
1873 первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве.
1879 Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.
1896 основан Томский технологический институт (ныне Политехнический университет).
1924 в Москве открылся XIII съезд РКП(б).
1934 первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.
1938 убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым
1978 в Московской области потерпел катастрофу Ту-144Д. Погибли 2 человека. Прекращаются пассажирские перевозки на Ту-144.
1987 в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».
1991 в Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс Сухуми–Ленинград. Погибли 15 человек.
2003 празднование 300-летия Петербурга началось с концерта в ледовом дворце. В зрительном зале дворца собрались жители Петербурга, почётные граждане города, ветераны Великой Отечественной войны, дипломаты, аккредитованные в Санкт-Петербурге, и делегации, прибывшие из городов-побратимов

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире
    7:40:02 5/23/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире
    БердскДо +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде
    6:30:16 5/23/2021
    До +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде
    Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах
    6:00:57 5/23/2021
    Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах
    БердскМагнитная буря 23 мая 2021: наступает неделя наблюдений за активностью Солнца
    5:30:21 5/23/2021
    Магнитная буря 23 мая 2021: наступает неделя наблюдений за активностью Солнца
    Стоит ли искать самого единственного парня: Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви?
    4:00:14 5/23/2021
    Стоит ли искать самого единственного парня: Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви?
    Недолеченный диабет, а некоторый даже не знают, что больны им, доказали ученые
    3:00:57 5/23/2021
    Недолеченный диабет, а некоторый даже не знают, что больны им, доказали ученые
    Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время
    2:00:50 5/23/2021
    Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 10 июня 2021 года: где увидеть и точное время
    Почему нельзя забывать историю своего народа?
    1:00:20 5/23/2021
    Почему нельзя забывать историю своего народа?
    Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму
    11:11:34 5/22/2021
    Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму
    Сборная России по хоккею разгромила сборную Великобритании со счетом 7:1
    11:05:05 5/22/2021
    Сборная России по хоккею разгромила сборную Великобритании со счетом 7:1