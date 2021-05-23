Арбитраж арестовал скандальный участок земли в новосибирском Академгородке: Люди хотят сквер, а не ТЦ
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Арбитраж арестовал скандальный участок земли в новосибирском Академгородке: Люди хотят сквер, а не ТЦ

9:38:385/23/2021Фото: pixabay.com
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Прокуратура добивается признания недействительным договора купли-продажи и требует вернуть землю мэрии Новосибирска. Участок площадью 2,3 га продали за 152 млн рублей компании "Городок".

Суд наложил арест на участок в новосибирском Академгородке, против застройки которого выступали жители

Новосибирский арбитражный суд по иску прокуратуры наложил арест на участок на ул. Демакова в Академгородке. После наложения обеспечительных мер, любые действия на участке запрещены. Ранее мэрия продала землю под застройку. Надзорный орган добивается признания недействительным договора купли-продажи и требует вернуть землю мэрии Новосибирска. При этом ответчиками выступают сама мэрия, Новосибирское агентство инвестиционного развития, а также ООО «Городок».

«Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 54:35:091380:3106, запретить обществу с ограниченной ответственностью "Городок", иным лицам совершать действия по передаче земельного участка (его части) в аренду, собственность, осуществлять строительство, снос (демонтаж) строений, сооружений, проводить кадастровые работы на нем, нарушать каким-либо способом рельеф участка, а также запретить регистрирующему органу производить регистрацию иных прав на земельный участок и асфальтированные площадки на нем», — сказано в постановлении арбитража.

Подконтрольное мэрии АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития (НАИР)» продало участок в Академгородке ООО «Городок» за 154 млн рублей. Такая схема, как пояснили в администрации, была связана с тем, что на открытых торгах землю смогли бы выкупить крупные ритейлеры, которые уже заявляли об интересе, и тогда бы рядом со сквером мог появиться торговый центр, напоминает Тайга.инфо.

Вместо торговых точек на участке в 2,3 га планируется построить культурно-досуговый центр. Кроме того, деньги позволят разбить сквер уже в 2021 году, заявили в мэрии. Однако жители хотели бы видеть на всем участке, включая проданную часть, зеленую зону. Они провели серию пикетов против коммерческой застройки территории. Суд оштрафовал за участие в массовом пикете депутата городского совета Новосибирска Наталью Пинус на 10 тыс. рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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