Полыхал дом в СНТ "Вега-3" в Бердске: Огонь уничтожил дачное строение

В СНТ «Вега-3» Бердска в субботу вечером горел дачный дом. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в воскресенье.
Как уточнили в спасательном ведомстве, пожар в бердском садовом товариществе произошел 22 мая в 19:36.
В результате пожара в СНТ "Вега-3" огнем повреждены крыша и второй этаж дома.
Ликвидировали пожар в 20:54. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщили в МЧС.
Причины пожара и ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших людях не сообщается.
Напомним, что в пятницу вечером в Бердске сгорел частный дом на двух хозяев. Пожарные несколько часов боролись с огнем, чтобы пламя не перекинулось на другие постройки на ул. Пушкина.