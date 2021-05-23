Почему тянет на сладкое или соленое без причины, объяснила врач

У человека иногда возникает желание съесть что-то сладкое или соленое без причин. Откуда оно берется и что может означать поясняет врач.
Ирина Бережная — диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук — рассказала, что чаще людей тянет на сладкое, чем на соленое и на это есть свои причины. Дело в том, что желание съесть сладости может возникнуть из-за большого расхода энергии и возникшей после необходимости обеспечить ее приток. Если у человека нормальный режим питания и он изредка балует себя и нарушает привычный ритм жизни - ничего в этом страшного нет.
"Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово", – сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
О желание поесть что-то соленое она рассказала так:
"Если хочется соленого, возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион. Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании".
Однако резкая потребность в соленой пище и желание все больше добавить соль в еду, которую уже раньше посолили, может рассказать о проблемах с надпочечниками, рассказала Бережная.