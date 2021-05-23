Почему тянет на сладкое или соленое без причины, объяснила врач
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему тянет на сладкое или соленое без причины, объяснила врач

10:35:395/23/2021Фото: Pixabay
0

Нужно ли обращаться к врачу, если возникает желание нарушить режим питания и съесть "неправильную" пищу, рассказывает диетолог.

Врач рассказала о том, почему человек хочет себя чем-то побаловать

У человека иногда возникает желание съесть что-то сладкое или соленое без причин. Откуда оно берется и что может означать поясняет врач.

Ирина Бережная — диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук — рассказала, что чаще людей тянет на сладкое, чем на соленое и на это есть свои причины. Дело в том, что желание съесть сладости может возникнуть из-за большого расхода энергии и возникшей после необходимости обеспечить ее приток. Если у человека нормальный режим питания и он изредка балует себя и нарушает привычный ритм жизни - ничего в этом страшного нет.

"Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово", – сказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

О желание поесть что-то соленое она рассказала так:
"Если хочется соленого, возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион. Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании".

Однако резкая потребность в соленой пище и желание все больше добавить соль в еду, которую уже раньше посолили, может рассказать о проблемах с надпочечниками, рассказала Бережная.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
питаниесладкоесоленое
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы следите за своим питанием?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Арбитраж арестовал скандальный участок земли в новосибирском Академгородке: Люди хотят сквер, а не ТЦ
    9:38:38 5/23/2021
    Арбитраж арестовал скандальный участок земли в новосибирском Академгородке: Люди хотят сквер, а не ТЦ
    Календарь дачника на 23 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:56 5/23/2021
    Календарь дачника на 23 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    YouTube вводит налоги для российских блогеров и вставит рекламу во все ролики с 1 июня 2021
    9:08:50 5/23/2021
    YouTube вводит налоги для российских блогеров и вставит рекламу во все ролики с 1 июня 2021
    БердскПолыхал дом в СНТ "Вега-3" в Бердске: Огонь уничтожил дачное строение
    8:35:54 5/23/2021
    Полыхал дом в СНТ "Вега-3" в Бердске: Огонь уничтожил дачное строение
    Какой сегодня церковный праздник 23 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:00 5/23/2021
    Какой сегодня церковный праздник 23 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире
    7:40:02 5/23/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 мая 2021 в России и мире
    БердскДо +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде
    6:30:16 5/23/2021
    До +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде
    Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах
    6:00:57 5/23/2021
    Со Всемирным днем черепахи 23 мая: красивые поздравления в стихах
    БердскМагнитная буря 23 мая 2021: наступает неделя наблюдений за активностью Солнца
    5:30:21 5/23/2021
    Магнитная буря 23 мая 2021: наступает неделя наблюдений за активностью Солнца
    Стоит ли искать самого единственного парня: Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви?
    4:00:14 5/23/2021
    Стоит ли искать самого единственного парня: Почему бы не рассматривать группу подходящих мужчин как груду невероятной обуви?