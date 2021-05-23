До +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде

23 мая жителей Бердска ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С, местами +3, +8°С, днем +25, +30°С, местами до +35°С.
Сегодня по народной традиции отмечают Симонов день. Его признают покровителем травников и трав. А еще он помогает найти клады. Поэтому сегодня настоятельно рекомендуется пойти на луга и в лес собирать целебные травы и есть вероятность, что вы найдете сокровища.
В Симонов день категорически запрещено работать на земле, тем более вонзать в нее колья, прутья, палки и сельскохозяйственные орудия.