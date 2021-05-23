До +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде
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До +35 градусов жары накроет Бердск 23 мая: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде

6:30:165/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +9, +14°С, местами +3, +8°С, днем +25, +30°С, местами до +35°С

23 мая жителей Бердска ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С, местами +3, +8°С, днем +25, +30°С, местами до +35°С.

Сегодня по народной традиции отмечают Симонов день. Его признают покровителем травников и трав. А еще он помогает найти клады. Поэтому сегодня настоятельно рекомендуется пойти на луга и в лес собирать целебные травы и есть вероятность, что вы найдете сокровища.

В Симонов день категорически запрещено работать на земле, тем более вонзать в нее колья, прутья, палки и сельскохозяйственные орудия.

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