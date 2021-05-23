Какой сегодня церковный праздник 23 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 23 маяАпостола Симона Зилота
Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого
Народные праздники
Симонов день
В эту дату почитают память апостола Симона Зилота, Кананита.
В народе он считается покровителем трав и помощником в поиске кладов. Этот день считается благоприятным временем для сбора лекарственных растений и кореньев. Перед тем, как отправиться на их поиски, принято помыться и надеть чистую одежду. Траву собирают не голыми руками, а отрезом ткани.
В этот день нельзя втыкать в землю колья и острые предметы.
Если птицы поют до утра, то скоро пойдет дождь.
Приметы
- Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето будет дождливое.
- Вечером плывут большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
- Цветки одуванчика закрываются ранее 14–15 часов в солнечный день – к дождю.
- Если горох сеять при северном ветре, он будет жидок, при западном или юго–западном – мелок и червив.
- Березовые сережки лопаются – пришла пора хлеб сеять.
Источник: my-calend