Какой сегодня церковный праздник 23 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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23.05
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Какой сегодня церковный праздник 23 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:005/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Этот день считается благоприятным временем для сбора лекарственных растений и кореньев.

церковь
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Православные праздники 23 мая

Апостола Симона Зилота
Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого

Народные праздники


Симонов день

В эту дату почитают память апостола Симона Зилота, Кананита.

В народе он считается покровителем трав и помощником в поиске кладов. Этот день считается благоприятным временем для сбора лекарственных растений и кореньев. Перед тем, как отправиться на их поиски, принято помыться и надеть чистую одежду. Траву собирают не голыми руками, а отрезом ткани.

В этот день нельзя втыкать в землю колья и острые предметы.

Если птицы поют до утра, то скоро пойдет дождь.

Приметы


  • Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето будет дождливое.
  • Вечером плывут большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.
  • Цветки одуванчика закрываются ранее 14–15 часов в солнечный день – к дождю.
  • Если горох сеять при северном ветре, он будет жидок, при западном или юго–западном – мелок и червив.
  • Березовые сережки лопаются – пришла пора хлеб сеять.

Источник: my-calend

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