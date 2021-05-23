На строительстве объектов Минобороны разворовали 5 млрд рублей
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На строительстве объектов Минобороны разворовали 5 млрд рублей

11:16:585/23/2021Фото: Flickr
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Следственным комитетом проводится расследование по факту хищений на объектах оборонного ведомства. Фигуранты начали говорить.

Хищения при строительстве оборонных объектов достигли 5 млрд рублей

Три человека находятся под следствием по делу о крупных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны.

Восемь строящихся объектов стали средством обогащения для бывшего начальника строительного управления ГУОВ, руководителя «М-Строя» и его заместителя. СК ведет расследование о хищениях на сумму 4,8 млрд рублей.

В конце 2020 года следствие начало разбираться в деятельности АО ГУОВ (Главное управление обустройства войск) и АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. Следователей заинтересовали контракты, заключенные на строительство объектов. На четырех объектах ГУОВ не довело строительство до завершения, возвело его с многочисленными нарушениями или значительно завысило смету. Тогда была выявлена недостача в 2,899 млрд рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено против Андрея Епифанцева — главы ООО «М-Строй». Фирму учредили для того, чтобы выполнять часть строительных работ, порученных учредителю (ГУОВ). Весной список недостроенных подозрительных сооружений пополнился еще четырьмя объектами, построенных ГУОВ и ООО «М-Строй», на них было украдено еще 1,947 млрд рублей.

Разобраться с хищениями было сложно, так как фигуранты дела молчали, теперь стало известно, что они пошли на сотрудничество со следствием, пишет «Коммерсантъ».

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строительствоворовствохищения. деньги
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