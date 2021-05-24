Красивые поздравления на День славянской письменности и культуры 24 мая в стихах

Святые создали словенскую азбуку,
И всех славян письменностью объединили,
На славянский язык перевели Божью литургию,
И грамоте всех научили.
День Мефодия и Кирилла,
Мы с радостью отмечаем,
И святых монахов братьев,
С теплотой в душе вспоминаем.
***
Ученье – сила, а не ученье – беда,
10 веков тому назад об этом знали,
Кирилл и Мефодий тогда,
Азбуку славянскую создали.
Кирилла и Мефодия мы чтим и уважаем,
В их честь сегодня праздник отмечаем,
Пусть процветаем культура письменность всегда,
Пусть во всех славян счастлив будет судьба.
***
Сокровища славянских языков,
Нам подарили Мефодий и Кирилл,
Письменность поведали славян,
Культуры прочный фундамент заложили.
Пусть день сегодняшний историю напомнит,
Пусть о святых монахах каждый вспомнит,
Пускай славянская культура процветает,
Пусть всех удача сопровождает.
***
Они Кириллицею народ объединили,
Письменность славянам подарили,
Два брата: Мефодий и Кирилл,
Начало русской и славянской культуре положили.
День святых братьев отмечаем,
Культуру и письменность прославляем,
Всех благ желаем, радости, добра,
Пускай успех сопровождает всех, всегда.
***
Каждый знает: знанья – это сила,
Учиться грамоте необходимо,
Два монаха азбуку славянскую создали,
И Кириллицею её назвали.
С тех пор и до сегодняшнего дня,
Мы знаем, что ученье – свет, а неученее – тьма,
День Кирилла и Мефодия отмечаем,
Всех с праздником прекрасным поздравляем.
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru