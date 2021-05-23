9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня?
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9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня?

7:20:455/23/2021,София МальцеваФото: pixabay
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В этот день Апостолы и Богородица собрались в последний раз вокруг Воскресшего Спасителя на Елеонской горе, где Христос благословляя их, начал уходить с земли. На что святой Апостол Лука сказал нам в Евангелии: “, и облако приняло Его от глаз их.”

Когда 40-дневный период нахождения Иисуса на земле заканчивается, наступает прощание с этим праздником

На протяжении 40 дней после Воскресения Христова, песнопения в православных храмах и радость наполняют сердца верующих. В этот период Христос находился на земле, доказывая своим ученикам реальность и возможность Своего воскрешения.

Когда 40-дневный период нахождения Иисуса на земле заканчивается, наступает прощание с этим праздником. В церкви это называется Отданием Пасхи. Богослужение в честь Отдания Пасхи проходит в ослепительных одеждах, символизирующих свет пасхального солнца и ту же радость, что наполняла людей в первый день праздника.

Затем приближается Праздник Вознесения. В этот день Апостолы и Богородица собрались в последний раз вокруг Воскресшего Спасителя на Елеонской горе, где Христос благословляя их, начал уходить с земли. На что святой Апостол Лука сказал в Евангелии: “, и облако приняло Его от глаз их.”

Что нельзя делать в праздник Вознесения?

Обязательные запреты или традиции в православных праздниках немного похожи между собой, а иногда и вовсе совпадают. Например, что нельзя или можно делать на Троицу и Вознесение, также совпадает с празднованием Рождества.

Нельзя работать на Вознесение

Все дела, связанные с домашним хозяйством, в частности готовка, уборка, стирка, глажка и другие бытовые заботы — лучше перенести на другой обычный день. В этот день нужно, чтобы все праздничные угощения были готовы заранее, и дом был вымыт тоже. Считается, нарушать такие запреты — приравнивается к совершению греха. Таким образом, можно оскорбить этот великий день.

Нельзя садить растения

Заботы, связанные с посадкой сельскохозяйственных культур или уходом за ними — нарушают правило, которое обязательно соблюдали наши бабушки и дедушки. Они строго придерживались его, поскольку боялись, что нарушение запрета приведет к неурожайному году, и семья будет голодать. Предки старательно соблюдали традицию и даже не выходили в этот день в огород.

Запрещается унывать

Нельзя грустить в этот день и заниматься делами, которые не доставляют вам удовольствия или даже заставляют нервничать. Лучше перенесите их на другой день, если совсем прекратить их делать невозможно. Вознесение — главный и радостный день в жизни христиан, поэтому грустить или скучать в это время — просто грешно.

Важно помнить, что самое главное правило, которое нужно соблюдать в этот день, это запрет на ругань и скандалы, даже если вас кто-то обижает в праздник, промолчите и не портите себе настроение.

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