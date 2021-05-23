В День кадровика 24 мая: открытки с хорошим настроением и поздравления для СМС
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23.05
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В День кадровика 24 мая: открытки с хорошим настроением и поздравления для СМС

6:40:375/23/2021Фото: bipbap.ru
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День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса.

День кадровика

Сегодня праздник — день кадровика,
И я тебя с улыбкой поздравляю,
Удачи и здоровья на века
От всей души с теплом тебе желаю.

Пусть на работе будет все легко,
И ладятся любые начинанья,
Пусть солнце улыбается в окно
И согревает теплыми лучами.

День кадровика

Спешат в отдел кадров с бумажками люди,
И каждый мечтает о маленьком чуде:
О паре отгулов, об отпуске в мае,
О том, чтобы даты все согласовали.

Любой кадровик с делом справится быстро,
Коль сможет найти там хоть капельку смысла.
В руках их находится наша карьера,
Поэтому надо любить эту сферу:

Ценить их работу, не надоедать
И в день напряженный час отдыха дать,
Дарить кофе, чай, тортик и шоколад,
Чтоб днем кадровик был добр, весел и рад.

День кадровика

Поздравляю с профессиональным праздником — днем кадровика! Желаю Вам здоровья, удачи и успехов в трудоустройстве наших граждан. Ваш труд нельзя переоценить, именно благодаря Вам в коллективе только ответственные и профессиональные сотрудники. Пусть Ваша карьера наравне со всеми идет на взлет! Желаю признания и уважения со стороны коллег, благополучия и больших возможностей. Пусть работа всегда будет в радость!

День кадровика

Позвольте Вас поздравить
С Днем кадровика!
Пускай работа будет
Приятна и легка.

Пусть будет шеф доволен
Толковым коллективом
И поощряет щедро
За труд Ваш кропотливый.

Желаем Вам здоровья,
Прекрасной интуиции
И отпусков с размахом
В Каннах или в Ницце.

День кадровика

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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