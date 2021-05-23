Эти женские имена приносят неудачу: какими именами не следует называть девочек
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23.05
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Эти женские имена приносят неудачу: какими именами не следует называть девочек

8:20:355/23/2021Фото: pixabay
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Имя — больше, чем просто слово. Оно не только должно правильно сочетаться с фамилией, но и подходить ребенку, иначе можно слыть за не очень разборчивого родителя.

Несчастливыми названы 6 женских имен

Выбор имени для своего ребенка при рождении — является одной из самых волнительных задач для родителей. Поскольку, выбирая как назвать своих сына или дочь, нередко, вы берете часть судьбы малыша на свою ответственность. Поэтому относиться к процессу подбора легкомысленно не стоит.

Имя — больше, чем просто слово. Оно не только должно правильно сочетаться с фамилией, но и подходить ребенку, иначе можно слыть за не очень разборчивого родителя, а еще хуже ребенок может начать винить вас в неправильном выборе. Для каждого важно, как его зовут. Всех интересует, что означает собственное имя и как оно влияет на характер.

Еще с Древней Руси, малышей называли по каким-то признакам. Например имена: Светлана, Чернава, Кудряш — давали по внешним признакам. А Добрыня, Молчун, Прыгунок - основывались на чертах характера.

Нарекание новорождённых именем всегда являлось одним из самых главных ритуалов, обеспечивающих человеку в будущем преуспевание, здоровье, удачу или же, напротив, наречение могло привести к неудачам и болезням. Поговорим об этом серьезнее. Поскольку, важно сразу понимать, как называть ребенка не стоит. В частности, разберем женские имена. Считается, что девичьих имен меньше. Это доказывается тем, что иногда маленькую девочку могут назвать и Александрой, и Евгенией. Реже — Русланой или Владой. Также раньше брали имена святых для женщин, поскольку святых мужчин все же больше.

Итак, в список женских имен, которые могут оказаться не самыми удачными для вашей маленькой дочки вошли: Вера, Александра, Снежана, Инна, Надежда и Эльвира.

Вера

Назвав девочку Верой, в ней сформируется внутренний стержень, помогающий идти по жизненному пути легко справляясь с препятствиями, которых будет встречаться очень много. Но, как правило, Веры не обращая внимания на боль и потери, проходят эти испытания и достигают больших высот. Правда радоваться им сил не остается.

Александра

Это мужское имя. А это значит, что у Саш будет проявляться в характере очень много мужских качеств. Таким образом и в жизни будут встречаться заботы, не предназначенные для женских хрупких плеч. Хотя Саши ленивы и не любят сильно много вкалывать, отдавая предпочтение более приятной работе. Именно такие несоответствия для них могут оказаться невыносимы.

Инна

Обладательницы имени Инна — имеют очень сложный характер, который проявляется при взаимодействии с окружающими. Девушки с таким именем не уступают в спорах, при этом считая, что все им что-то должны. Поэтому Инны могут наталкиваться на непонимания от людей. Таким образом их жизнь состоит из сплошной борьбы с непониманием.

Надежда

Девочка, на которую все надеются. Несмотря на всю светлость этого имени, Надежд ждет непростая судьба. Поскольку все возлагают на них большие ожидания. И Нади расходуя большой запас сил, пытаются их оправдать. Часто такая погоня за отдачей людей, ломает их уже в молодом возрасте.

Эльвира

Из-за своей неуживчивости с другими людьми, Эльвиры постоянно с ними конфликтуют и ссорят между собой. Со временем, у девушек почти не остается друзей, и даже близкие перестают с ними контактировать. Это также приводит к трудностям на работе и в семье.

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