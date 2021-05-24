Милые поздравления на День кадровика 24 мая для специалистов

Кадровый работник —
Компании угодник.
Приказы он читает,
Бумаги заполняет.
Всем в трудовую пишет стаж
И знает, когда отпуск наш.
Он комплектует персонал,
Чтоб план рабочий не страдал.
С днем вашим поздравляем
И от души желаем
Здоровья в жизни, смеха,
В профессии успеха,
Любви и вдохновения,
Финансов пополнения!
***
Вы в центре всех событий —
Кто празднует рождение,
Прибытие, убытие,
Прогулы, увольнение.
Желаем вам сюрпризов,
Желаем вам здоровья,
Чтоб все, кто с вами встретился
Вас вспоминал с любовью.
Чтоб утро начиналось
Для вас любимым делом
И все, о чем мечталось,
Осуществить хотелось.
***
Пусть ваша фирма крепнет и растет,
От этого пусть ваш множится доход.
За вас всегда горой стоит начальник.
Да вам велит для чаю предоставить чайник.
Работой чтоб себя не утомляли,
А личные дела переставляли.
В обед удобно чтоб могли расположиться,
Огромным тортом вкусным угоститься.
К вам за советом пусть всегда приходят.
Работников на ваш суровый суд приводят.
Успеха и карьеры, быть всегда в почете.
***
Кадровик везде в почете,
Потому что на работе
Он директора помощник,
И вершитель разных дел.
В этот день вас поздравляем,
Труд ваш дружно прославляем.
Будьте вы всегда такой —
Милой, доброй, заводной.
Источник: pozdravok.ru