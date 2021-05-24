С Днем шизофрении 24 мая: поздравления в стихах от авторов

Шизофрения разыгралась,
Вижу окровавленную девушку, что читает мне стихи,
Иль старушка, что на части разбиралась,
Никак не избавиться мне, от этой чепухи.
Слышу голос я, где то в темноте,
Он говорит со мной, о жизни, обо всём,
Подтверждаю, психике мой хромоте,
Моя тульпа, мы вместе с ней ревём...
Никто не знает, про мой недуг,
Шизофрения и воображаемый друг,
Я совершенно здоровый подросток,
Просто поиграла-ся с сознанием, и беда моя навек.
Тульпа — термин в мистицизме...
Автор: SugaErz
***
Она подкрадется неслышно,
И ты не успеешь заметить,
Как тихо поехала крыша,
И стало на этой планете
Полно подозрительных типов,
Звуков и запахов странных,
Всё в ряске расплывшихся бликов,
Шпионов полно иностранных.
И самые близкие люди
Уже предлагают больницу
(Подкуплены тоже Иуды)
Осталось одно - застрелиться!
Автор: Супер_Масяня
***
Здравствуй Мой друг, сколько лет, сколько зим...
Видишь? Я уже стал седым,
Складки у рта, морщинки у глаз...
Ты присядь и послушай мой краткий рассказ.
Эти люди совсем обезумели,
Деньги, власть и разврат в головах.
Но ни капли в них нет слабоумия,
Осторожные ноты в словах.
И никто не признается в бедности
Эмоций, Мой друг, в неспособности
Якшаться средствами трезвости,
Кроме сексуальной праздности.
На ложь свою же молятся...
Святая ложь, ты слышишь?
И каждый хочет красиво...
Автор: Марсель_Добров
***
среди людей пустынно в мире,
их серой суеты довольно мне,
в тисках трехкомнатной квартиры
я сохну словно фикус на столе.
а там, за гранью измерений,
в стране весны, и радужных надежд
зеркальным виден отраженьем
твой облик строгий в кружеве одежд.
мне ж город выдыхает смрадом
туманным ядом новеньких машин
и с высоты он родствен аду,
коптящий серокаменный кувшин.
твой образ навещает чаще
повелевая на него смотреть
мне в шуме городском, галдящем
нет силы, дольше дома усидеть…
поправ...
Автор: trigor53
Источник: sunhome.ru