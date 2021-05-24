С Днем шизофрении 24 мая: поздравления в стихах от авторов
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С Днем шизофрении 24 мая: поздравления в стихах от авторов

2:13:555/24/2021Фото: pixabay
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Шизофрения — сложное психическое заболевание со множеством форм. Под ее влиянием у человека меняются представления о реальности и о себе самом.

Всемирный день шизофрении

Шизофрения разыгралась,
Вижу окровавленную девушку, что читает мне стихи,
Иль старушка, что на части разбиралась,
Никак не избавиться мне, от этой чепухи.

Слышу голос я, где то в темноте,
Он говорит со мной, о жизни, обо всём,
Подтверждаю, психике мой хромоте,
Моя тульпа, мы вместе с ней ревём...

Никто не знает, про мой недуг,
Шизофрения и воображаемый друг,
Я совершенно здоровый подросток,
Просто поиграла-ся с сознанием, и беда моя навек.

Тульпа — термин в мистицизме...
Автор: SugaErz

***

Она подкрадется неслышно,
И ты не успеешь заметить,
Как тихо поехала крыша,
И стало на этой планете
Полно подозрительных типов,
Звуков и запахов странных,
Всё в ряске расплывшихся бликов,
Шпионов полно иностранных.
И самые близкие люди
Уже предлагают больницу
(Подкуплены тоже Иуды)
Осталось одно - застрелиться!
Автор: Супер_Масяня

***

Здравствуй Мой друг, сколько лет, сколько зим...
Видишь? Я уже стал седым,
Складки у рта, морщинки у глаз...
Ты присядь и послушай мой краткий рассказ.
Эти люди совсем обезумели,
Деньги, власть и разврат в головах.
Но ни капли в них нет слабоумия,
Осторожные ноты в словах.

И никто не признается в бедности
Эмоций, Мой друг, в неспособности
Якшаться средствами трезвости,
Кроме сексуальной праздности.
На ложь свою же молятся...
Святая ложь, ты слышишь?
И каждый хочет красиво...
Автор: Марсель_Добров

***

среди людей пустынно в мире,
их серой суеты довольно мне,
в тисках трехкомнатной квартиры
я сохну словно фикус на столе.
а там, за гранью измерений,
в стране весны, и радужных надежд
зеркальным виден отраженьем
твой облик строгий в кружеве одежд.
мне ж город выдыхает смрадом
туманным ядом новеньких машин
и с высоты он родствен аду,
коптящий серокаменный кувшин.
твой образ навещает чаще
повелевая на него смотреть
мне в шуме городском, галдящем
нет силы, дольше дома усидеть…
поправ...
Автор: trigor53

Источник: sunhome.ru

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