Какой будет погода в Соловьиный день в Бердске: Самый точный прогноз на 4 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой будет погода в Соловьиный день в Бердске: Самый точный прогноз на 4 июня 2021

6:30:366/4/2021Фото: pixabay
0

Максимальные порывы ветра составят пять метров в секунду.

В Бердске снова мокрый дождь
В Бердске снова мокрый дождь

Какой будет погода сегодня, 4 июня, в Бердске, рассказали метеорологи. Стоит отметить, что в этот день почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву язычески богам. Из-за этого его обезглавили. В народе 4 июня называли по-разному: Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день. Находились дома и развлекали друг друга шутками, прибаутками, интересными рассказами.

Всю пятницу в Бердске будут лить дожди. Температура воздуха утром составит 16 градусов тепла. Днем будет также, а вот вечером похолодает - столбик термометра опустится до 10 градусов по Цельсию. Максимальные порывы ветра составят пять метров в секунду.

Народные приметы на 4 июня

Если в этот день появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов Сильная роса утром 4 июня – жди богатого урожая Частые туманы – жди грибного лета Ночью соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей Скопировано с сайта: https://www.astromeridian.ru/magic/

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погодапрогнознародные приметыСоловьиный день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как настроение?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКакой будет погода в Соловьиный день в Бердске: Самый точный прогноз на 4 июня 2021
    6:30:36 6/4/2021
    Какой будет погода в Соловьиный день в Бердске: Самый точный прогноз на 4 июня 2021
    БердскЭкстремальная геомагнитная буря 4 июня 2021: Какой силы метеоудар ждет метеопатов до полудня
    5:45:55 6/4/2021
    Экстремальная геомагнитная буря 4 июня 2021: Какой силы метеоудар ждет метеопатов до полудня
    С Днём старых дев 4 июня: открытки и слова поддержки с уважением
    5:00:43 6/4/2021
    С Днём старых дев 4 июня: открытки и слова поддержки с уважением
    Можно ли повторно заболеть коронавирусом?
    4:00:09 6/4/2021
    Можно ли повторно заболеть коронавирусом?
    Как правильно отмечать Курбан-байрам?
    3:00:07 6/4/2021
    Как правильно отмечать Курбан-байрам?
    Кто такой отчим?
    2:00:07 6/4/2021
    Кто такой отчим?
    С Днём крановщика открытки самые чудесные на 4 июня и добрейшие поздравления
    1:00:42 6/4/2021
    С Днём крановщика открытки самые чудесные на 4 июня и добрейшие поздравления
    Турция упростила въезд для российских туристов с 1 июня 2021
    11:10:40 6/3/2021
    Турция упростила въезд для российских туристов с 1 июня 2021
    БердскВарвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска
    10:41:55 6/3/2021
    Варвары портят резиновое покрытие на новой детской площадке в городском парке Бердска
    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области
    10:23:00 6/3/2021
    По подозрению в мошенничестве на 16 млн рублей задержан депутат заксобрания Новосибирской области