Какой будет погода в Соловьиный день в Бердске: Самый точный прогноз на 4 июня 2021

Какой будет погода сегодня, 4 июня, в Бердске, рассказали метеорологи. Стоит отметить, что в этот день почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву язычески богам. Из-за этого его обезглавили. В народе 4 июня называли по-разному: Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день. Находились дома и развлекали друг друга шутками, прибаутками, интересными рассказами.
Всю пятницу в Бердске будут лить дожди. Температура воздуха утром составит 16 градусов тепла. Днем будет также, а вот вечером похолодает - столбик термометра опустится до 10 градусов по Цельсию. Максимальные порывы ветра составят пять метров в секунду.
Народные приметы на 4 июня
Если в этот день появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов Сильная роса утром 4 июня – жди богатого урожая Частые туманы – жди грибного лета Ночью соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей Скопировано с сайта: https://www.astromeridian.ru/magic/