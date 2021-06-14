Какую погоду принесут ночные грозы в Бердск 14 июня
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Какую погоду принесут ночные грозы в Бердск 14 июня

6:30:266/14/2021Фото: https://pixnio.com/
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Ветер северо-западный переходом на северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +23, +28°С
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 14.06 местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класса).
Метеорологическая обстановка на 14 июня от МЧС: переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный переходом на северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +23, +28°С.
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