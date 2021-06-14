С Днём работников миграционной службы открытки и строгие поздравления на 14 июня

Наше время – время перемен,
За границу много уезжают,
И чтоб не было проблем и потерь,
Служба миграционная документы строго проверяет.
Сегодня праздник ваш профессиональный, поздравляем,
Успехов в работе искренне желаем,
Дай Бог вам счастья, радости, добра,
Пускай удача вам улыбается всегда.
Без вас не обойтись стране никак,
Вы чётко все законы знаете,
Нелегальные мигранты, вас вмиг определят,
Если от регистрации вы убегаете.
Всех работников миграционной службы поздравляем,
Мирных побед вам от души желаем,
По лестнице служебной быстро поднимайтесь,
И в жизни никогда не унывайте.
Ваша служба и опасна и трудна,
Но для России она так важна,
За перемещением наций вы следите,
И нарушителей найдёте незамедлительно.
С профессиональным праздником вас поздравляем,
Службы спокойной искренне желаем,
Пусть окружают вас удача, счастье,
Пускай растают, как туман, все ненастья.
Чтоб мигранты с регистрацией законно жили,
Службы миграционной нужен зоркий глаз,
Чтоб за границу свободно ехали и плыли,
Документы строго проверит служба у вас.
Сегодня с праздником вас поздравляем,
Работе вашей процветать желаем,
Чтобы Россия спокойно жила,
Миграционная служба на высшем уровне быть должна.
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru