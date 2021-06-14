Женщина-Стрелец: как и чем покорить ее независимое сердце
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Женщина-Стрелец: как и чем покорить ее независимое сердце

4:00:426/14/2021,Сара ФейдерФото: pixabay
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Способ влюбить в себя женщину-Стрельца - это ваше уникальное чувство юмора.

Стрелец любит нестандартных, веселых и немного эксцентричных людей. Пусть ваш странный флаг взлетит высоко. Ей это нравится

Женщины-Стрельцы - свободомыслящие, независимые женщины знаков зодиака. Вам повезло привлечь их внимание. И если вы положили глаз на одну из них, вот все, что вам нужно знать о том, как полюбить женщину-Стрельца.

Как полюбить женщину-Стрельца

1. Убедитесь, что она много времени проводит в одиночестве.

Эта женщина, управляемая Юпитером, чрезвычайно независима. Она любит заниматься своим делом. Она уверенная в себе, предприимчивая и резкая. Ты ей не нужен, и если она хочет, чтобы ты был рядом, будь благодарен.

Ей нравится развлекаться с вами, но она любит проводить время наедине с собой, чтобы приключения и прояснить свою голову. Может, она хочет провести ночь с дамами. Просто позвольте ей быть и следуйте ее примеру, пишет https://www.yourtango.com.

2. Докажите ей, что у вас отличное чувство юмора.

Способ влюбить в себя женщину-Стрельца - это ваше уникальное чувство юмора.

Эта женщина любит и ценит чувство юмора, особенно если он дерзкий.

Рискните и пошутите, что заставит ее пописать сама. Она полюбит тебя за это.

3. Не будь никем иным, кроме себя.

Женщины-Стрельцы могут унюхать лукавого человека. Так что, пожалуйста, не притворяйся.

Если она ищет вашу компанию, это означает, что она ценит вас и хочет видеть больше с этим человеком.

Худшее, что вы можете сделать, - это попытаться загореться. Они это ненавидят, поэтому даже не ходите туда. Просто будь собой!

4. Будьте готовы быть немного странными.

Женщина-Стрелец влюбляется в странное.

Стрелец любит нестандартных, веселых и немного эксцентричных людей. Пусть ваш странный флаг взлетит высоко. Ей это нравится. Это показывает, что вы не боитесь рисковать.

Это становится еще более напряженным, когда женщина-Стрелец влюблена. Чем вы необычнее и уникальнее, тем больше вы ей понравитесь.

5. Выражайте себя без пассивно-агрессивного поведения.

Не будьте хитры с женщиной Сага; у них нет на это времени. Будьте честны, прямолинейны и прямолинейны.

Они не ценят пассивную агрессивность, но любят тех, кто высказывает их мнение.

Если вы отстаиваете то, во что верите, это верный способ заинтересовать женщину-Стрельца.

6. Ваша собственная жизнь должна быть отделена от ее.

Вы знаете, что чертовски сексуально в любви к женщине-Стрельцу? Она занимается своим делом.

 Точно так же, как ей нравится хорошо проводить время без вас, этот солнечный знак ожидает, что вы поступите так же.

Не доводите ее до одержимости. Это не очень хорошо, братан.

7. Покажите ей свою сострадательную сторону.

Обвисшие женщины любят мужчин сердцем. Проявляйте сострадание к другим людям, не ожидая ничего взамен.

Это произведет на нее неизгладимое впечатление.

И если Стрелец влюбляется в вас, он будет внимателен к вам и встанет на защиту, как сильная женщина.

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