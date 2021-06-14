С Днём донора авторские открытки и благодарственные поздравления на 14 июня
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С Днём донора авторские открытки и благодарственные поздравления на 14 июня

5:00:456/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всемирный день донора отмечается 14 июня. Скажите спасибо всем донорам!

День донора

Сегодня день доноры мы отмечаем,
И с благодарностью тех вспоминаем,
Кто кровь свою может больным отдавать,
Чужую беду близко к сердцу принять.

И вам, благородные, добрые люди,
Желаем, здоровье покрепче пусть будет,
И с вас призываем пример людям брать,
С улыбкой жить и не унывать!

День донора

Ты донор, я горжусь тобой,
Хоть для многих не герой,
Но твоё решение,
Кому-то в спасение.

Будь и ты здоров всегда,
Не сомневайся никогда,
Пусть люди тебя уважают,
С улыбкой на устах встречают!

День донора

Ты, с большой буквы Человек,
Счастливый будет пусть твой век,
Ты даришь донор, вновь и вновь,
Кому то жизнь, сдавая кровь!

Подарок твой неоценим,
Подарок твой необходим,
В день донора, в веселья час,
Прими низкий поклон от нас!

Пусть будет жизнь твоя легка,
Пусть будет жизнь твоя светла,
Пусть полной чашей будет дом,
И пусть любовь сияет в нем!

День донора

Кровь сдаешь, и это смело,
Не боишься ничего,
Делаешь большое дело,
Очень нужное оно.

Помогаешь многим людям,
Просто в мир несешь добро,
Поздравлять тебя мы будем,
Время праздника пришло.

Мы тебе желаем неба
Чистого над головой,
Никогда чтоб грустным не был,
Будь счастливым, наш герой!

День донора

Источник: pozdravok.ru

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