С Днём донора авторские открытки и благодарственные поздравления на 14 июня

Сегодня день доноры мы отмечаем,
И с благодарностью тех вспоминаем,
Кто кровь свою может больным отдавать,
Чужую беду близко к сердцу принять.
И вам, благородные, добрые люди,
Желаем, здоровье покрепче пусть будет,
И с вас призываем пример людям брать,
С улыбкой жить и не унывать!
Ты донор, я горжусь тобой,
Хоть для многих не герой,
Но твоё решение,
Кому-то в спасение.
Будь и ты здоров всегда,
Не сомневайся никогда,
Пусть люди тебя уважают,
С улыбкой на устах встречают!
Ты, с большой буквы Человек,
Счастливый будет пусть твой век,
Ты даришь донор, вновь и вновь,
Кому то жизнь, сдавая кровь!
Подарок твой неоценим,
Подарок твой необходим,
В день донора, в веселья час,
Прими низкий поклон от нас!
Пусть будет жизнь твоя легка,
Пусть будет жизнь твоя светла,
Пусть полной чашей будет дом,
И пусть любовь сияет в нем!
Кровь сдаешь, и это смело,
Не боишься ничего,
Делаешь большое дело,
Очень нужное оно.
Помогаешь многим людям,
Просто в мир несешь добро,
Поздравлять тебя мы будем,
Время праздника пришло.
Мы тебе желаем неба
Чистого над головой,
Никогда чтоб грустным не был,
Будь счастливым, наш герой!
Источник: pozdravok.ru