Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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14.06
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Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:526/14/2021Фото: Викигид
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В старину в этот день люди наблюдали за ветром. Восточный сулил болезни, а северо-западный – ухудшение погоды.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 14 июня

Мучеников Иустина Философа, Иустина Римского и с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана
Преподобного Дионисия Глушицкого, игумена
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного

Народные праздники


Устинов день

В этот день почитают двух святых: Иустина Философа и Иустина Римского.

В старину в этот день люди наблюдали за ветром. Восточный сулил болезни, а северо-западный – ухудшение погоды. Знахари и целители заговаривали ветер на хороший урожай.

В этот день нельзя ставить забор, иначе может случиться пожар.

Бледное солнце на заре предвещает дождь вечером.

Приметы


  • Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.
  • Пасмурное утро – к урожаю яровых.
  • Дождливый и пасмурный день – к урожаю на лён и коноплю.
  • Дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.
  • Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» – к солнечному теплому дню.

Источник: my-calend

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