Какой сегодня церковный праздник 14 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 14 июняМучеников Иустина Философа, Иустина Римского и с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана
Преподобного Дионисия Глушицкого, игумена
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного
Народные праздники
Устинов день
В этот день почитают двух святых: Иустина Философа и Иустина Римского.
В старину в этот день люди наблюдали за ветром. Восточный сулил болезни, а северо-западный – ухудшение погоды. Знахари и целители заговаривали ветер на хороший урожай.
В этот день нельзя ставить забор, иначе может случиться пожар.
Бледное солнце на заре предвещает дождь вечером.
Приметы
- Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.
- Пасмурное утро – к урожаю яровых.
- Дождливый и пасмурный день – к урожаю на лён и коноплю.
- Дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.
- Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» – к солнечному теплому дню.
Источник: my-calend