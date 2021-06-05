Окучка: зачем Евгений Коржов с «Партией пенсионеров» пошел по округам независимых депутатов Бердска?

Через пару недель депутаты Бердска объявят старт выборов в горсовет. По закону это делается не позже чем за 80 дней до дня голосования. А выбирать новый депутатский корпус бердчанам предстоит 19 сентября 2021 года. Местные выборы, напоминаем, совпадают с избранием депутатов Госдумы.
Но некоторые потенциальные участники выборов в бердский горсовет не стали ждать отмашки и уже активно проявляют себя. В конце мая в Бердске открылось представительство «Партии пенсионеров». Ее лидером стал Евгений Коржов, который до недавнего времени был помощником зампреда Госдумы единоросса Александра Жукова и занимался молодежной политикой.
Кроме того, Коржов являлся заместителем руководителя общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Новосибирске. Во всяком случае, именно в этом качестве он выступал летом 2020 года и вел выездной прием в Бердске.
Он в том числе проводил опросы и помогал гражданам проголосовать за благоустройство общественных пространств по по проекту «Городская комфортная среда».
До 28 лет он работал на стройке, в 2011 году принял участие в организации летнего кубка КВН. После чего его пригласили работать в отдел культуры Бердска. В 2015-м был ведущим специалистом отдела по делам молодежи. А в феврале 2016-го его назначили исполнять обязанности начальника отдела образования, молодежной политики, культуры и спорта. Просуществовал новый отдел недолго.
Мэр Бердска помог презентовать "Партию пенсионеров" в Бердске
И вдруг Коржов стал «пенсионером». Примечательно, что на презентации бердского представительства «Партии пенсионеров» присутствовал член «Единой России», мэр Бердска Евгений Шестернин. Он благословил новое общественное движение на работу. Стоит отметить, что торжества проходили в «беседке», которая относится к комплексу «Здоровье» с общественной баней на ул. Черемушной. А принадлежит он члену фракции «Единая Россия» в бердском горсовете Мкртычу Овсепяну.
Коржов объявил, что будет помогать бердскому Союзу пенсионеров писать проекты для получения грантов. Он преуспел в этом, когда работал в региональной общественной организации по развитию гражданского общества «Сибирская планета» и курировал патриотические граффити-проекты. Бердчане помнят, что на нескольких 5-этажках появились рисунки военной тематики.
В числе почетных гостей на церемонии открытия бердского офиса «Партии пенсионеров» присутствовал 38-летний депутат заксобрания Новосибирской области Александр Аверкин. Он является членом избирательного объединения и фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, он зачем-то открыл свою общественную приемную в Бердске. Аверкин заявил на торжествах, что пенсионные законы в России несовершенны и их нужно менять.
На выборах в заксобрание в сентябре 2020 года «Партия пенсионеров» преодолела 5-процентный барьер и провела в областной парламент двоих представителей – пенсионерку Галину Бизяеву и предпринимателя Александра Аверкина. Нынешний лидер регионального отделения партии Эдуард Кожмякин заявил, что «пенсионеры» собираются участвовать в избирательной кампании в Госдуму 2021 года. И выставит своих представителей по всем одномандатным округам в Новосибирской области. Среди них точно будет Аверкин «может быть по списку, может быть по округу», утверждал Кожемякин в интервью «Континент Сибирь».
Какое дело члену регионального политсовета «ЕР» Шестернину до «Партии пенсионеров»? Среди коммунистов или на собрании ЛДПР бердского мэра не замечали. Может быть, дан приказ свыше? Скорее всего, поступил он от министра региональной политики Игоря Яковлева, который курирует в Новосибирской области все партийные проекты. Напомним, именно он возглавлял конкурсную комиссию по выборам главы Бердска в декабре 2020 года, когда победу одержал Шестернин.
Сообщите о проблемах на округах независимых депутатов Бердска!
Более того, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что Яковлев побывал в Бердске перед прошлогодними выборами в заксобрание и побеседовал с каждым из местных депутатов. Вопрос был один: как они собираются помочь победить «Единой России».
Угадайте с трех раз, какие бердские округа «окучивает» Коржов? Правильно - округа независимых депутатов горсовета Бердска. Со свойственным ему молодым азартом, он просит помочь ему сделать «психологический и социальный мониторинг состояния жителей Микрорайона». На основании анализа он намерен «выявить несколько системных вопросов и поставить для себя цель их решить!». Коржов предлагает поделиться с ним контактами «своих друзей и родственников», проживающих по адресам: ул. Красная Сибирь, 123, 128, 130, 132, 134, 136, 136/1, 138; ул. Лунная, 2, 4, 11; Микрорайон, 17, 18, 19, 44, 45, 46, 46А, 48, 48А.
Это дома, относящие к округам депутатов-самовыдвиженцев Елены Беловой, Алексея Осина, Владимира Постникова и Николая Бауэра. А они не входят в депутатскую фракцию «Единая Россия», в отличие от большинства их коллег по горсовету. Уже известны имена кандидатов, которые пойдут по этим округам — они так или иначе приближенные Коржову. А то, что он в соцсетях собирает персональные данные горожан, - вопрос второй, который лежит в плоскости соблюдения закона.
Ровно пять лет назад Евгений Коржов баллотировался в совет депутатов Бердска. В 2016 году он был кандидатом по округу №28, в которой входили дома по адресам: ул. Красная Сибирь, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121; ул. Лунная, 21, 22, 22/А; ул. Рогачева, 18, 18/А, 20, 20/А, 22, 24.
«За многими кандидатами в депутаты стоят только деньги на избирательную кампанию. За мной - правда и желание помогать людям! Люди не верят в депутатов, но это зря, все зависит от нас самих, чем честнее мы проголосуем и выберем работоспособного, открытого и честного депутата на округ, тем быстрее и качественнее будут решаться вопросы, тем быстрее ваши обращения достигнут цели. И помните, что Ваш голос – это Ваша собственность и купить его, так же как Вашу жизнь - не возможно ни за какие деньги», - обращался тогда кандидат Коржов к избирателям. Но депутатского мандата так и не получил.
А деньги у «Единой России» есть. Официальный доход «Единой России» в 2020 году приблизился к 10 млрд рублей. Значительный вклад в партию внесли сибирские компании и чиновники, в том числе губернаторы. Новосибирские фирмы направили десятки миллионов в «ЕР», несмотря на собственные убытки, пишет Тайга.инфо, посчитав, кто сколько внес в партийную кассу. При этом 4,3 млрд рублей единороссам дали напрямую из федерального бюджета. Пожертвования составили 4,8 млрд, членские взносы — 425 млн. Еще 1,4 млрд рублей — это поступления в виде имущества.
Да будет «полный консенсус»
Перед любыми выборами проводятся свои «политические сценарии». Возможно, и «слияние» Евгения Коржова с пенсионерами – имеет свои определенные цели. Ведь кому-то нужно выиграть местные выборы, свалить самовыдвиженцев, чтобы в горсовете был «полный консенсус». Зачем Коржову ходить и собирать информацию по нескольким округам? Почему не ходить, как партии пенсионеров там, где живут в основной массе пенсионеры? Кстати, в паре многоквартирных домов ему удалось привлечь на свою сторону старших, которые согласились помогать. В большинстве, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», жителей вполне устраивает работа действующих депутатов.
Кроме того, старшие по домам жалуются, что им стали звонить от имени полиции и УК с требованием предоставить списки жильцов. А это, они знают, нарушает федеральный закон №52 о защите персональных данных.
Очень похоже, что это очередной проект «Единой России». Победившим на выборах «пенсионерам», «зеленым» или «новым людям» даже не нужно будет «переобуваться» в единороссов. Достаточно того, что они станут голосовать так, как скажет партия власти. Эти вдруг возникшие движения намерены поделить между собой так называемый протестный электорат по возрастам: «пенсионерам» - пожилые люди, «новым» - среднего возраста, «зеленым» - молодежь.
К сожалению, сам Евгений Коржов отказался отвечать на вопросы «Курьер. Среда. Бердск» по телефону о том, почему он вступил в «Партию пенсионеров» и собирается ли баллотироваться в горсовет в нынешнем сентябре. Он предложил личную встречу.
- Это не телефонный разговор. Я предлагаю приехать, и поговорим. Я по телефону такие вопросы не обсуждаю, - ответил Коржов.