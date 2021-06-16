Можно ли работать на огороде 16 июня в Лукьянов день и какой ветер приносил любовь?

В этот день, 16 июня, православные почитали мученика Лукиллиана, которого в народе считали покровителем ветра и день называли Лукьянов день или Лукьян Ветряник.
Все внимание людей было приковано к тому, какой ветер сегодня дует. По нему определяли погоду на будущее, каким будет урожай, и использовали силу разных ветров для улучшения свой жизни.
Самым благополучным считали южный ветер. Он сулил прекрасные урожаи зерна, а одинокие девушки с ним искали свою любовь. Для этого вставали спиной к ветру. стоя на месте раскидывали руки в стороны и представляли себе своего суженого. Как правило, жених вскоре находился.
Самым несчастным и горестным был восточный ветер. Если дул такой, то нельзя было ни в коему случае никуда отправляться.. Если такой ветер застал вас в пути врасплох, нужно было остановится, переждать ветер, читая молитвы, и только потом двигаться дальше. Вообще такой ветер сулил тяжкие болезни народу.
Остальные ветра сулили короткие или длинные дожди. Вещи больного человека в доме вывешивали на ветер, чтобы он унес хвори.
Запреты на 16 июня
Опасаясь переменчивых ветров, люди старались сегодня ни по какому поводу из дома не выходить. А потому ни работа в поле, ни работа в огороде не приветствовались.
Запрещалось сегодня ходить против ветра, говорить на ветру, опускать в карманы руки, если дул ветер.
Запрещено было вывешивать после стрики белье дома - положено было вешать на улицу.
Нельзя было одиноким девушкам игнорировать южный ветер.