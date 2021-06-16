Можно ли работать на огороде 16 июня в Лукьянов день и какой ветер приносил любовь?
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Можно ли работать на огороде 16 июня в Лукьянов день и какой ветер приносил любовь?

11:10:476/16/2021Фото: pxhere
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Все внимание людей было приковано к тому, какой ветер сегодня дует. По нему определяли погоду на будущее, каким будет урожай, и использовали силу разных ветров для улучшения свой жизни.

молитва, ветер, девушка
Одинокие девушки моги сегодня призвать свою любовь

В этот день, 16 июня, православные почитали мученика Лукиллиана, которого в народе считали покровителем ветра и день называли Лукьянов день или Лукьян Ветряник.

Все внимание людей было приковано к тому, какой ветер сегодня дует. По нему определяли погоду на будущее, каким будет урожай, и использовали силу разных ветров для улучшения свой жизни.

Самым благополучным считали южный ветер. Он сулил прекрасные урожаи зерна, а одинокие девушки с ним искали свою любовь. Для этого вставали спиной к ветру. стоя на месте раскидывали руки в стороны и представляли себе своего суженого. Как правило, жених вскоре находился.

Самым несчастным и горестным был восточный ветер. Если дул такой, то нельзя было ни в коему случае никуда отправляться.. Если такой ветер застал вас в пути врасплох, нужно было остановится, переждать ветер, читая молитвы, и только потом двигаться дальше.  Вообще такой ветер сулил тяжкие болезни народу.

Остальные ветра сулили короткие или длинные дожди. Вещи больного человека в доме вывешивали на ветер, чтобы он унес хвори.

Запреты на 16 июня

Опасаясь переменчивых ветров, люди старались сегодня ни по какому поводу из дома не выходить. А потому ни работа в поле, ни работа в огороде не приветствовались.

Запрещалось сегодня ходить против ветра, говорить на ветру, опускать в карманы руки, если дул ветер.

Запрещено было вывешивать после стрики белье дома - положено было вешать на улицу.

Нельзя было одиноким девушкам игнорировать южный ветер.

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