Иск на 50 млн рублей на Собчак подала из-за провокационного вопроса участница ПМЭФ
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Иск на 50 млн рублей на Собчак подала из-за провокационного вопроса участница ПМЭФ

10:18:436/7/2021Фото: Википедии
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Вопрос истице, участнице ПМЭФ, из уст Собчак звучал так: "На какую панель вы пришли?". По оценке СМИ, юрист заподозрила, что журналистка выставила ее женщиной легкого поведения.

Собчак оценила перспективу поданного против нее иска за вопрос на ПМЭФ

Ксения Собчак не видит перспектив поданного на нее иска. С заявлением в суд обратилась юрист Эльнара Троицкая из-за провокационного вопроса, который ей задала телеведущая на полях Петербургского экономического форума. Сумма исковых требований, по данным СМИ, составляет 50 млн рублей.

Вопрос ей, участнице ПМЭФ, из уст Собчак звучал так: "На какую панель вы пришли?". По оценке СМИ, юрист заподозрила, что журналистка выставила ее женщиной легкого поведения.

"Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление", - ответила Собчак в своем телеграм-канале.

"Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется. Как в том анекдоте: доктор, а откуда у вас такие картинки? Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?".

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