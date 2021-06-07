Иск на 50 млн рублей на Собчак подала из-за провокационного вопроса участница ПМЭФ

Ксения Собчак не видит перспектив поданного на нее иска. С заявлением в суд обратилась юрист Эльнара Троицкая из-за провокационного вопроса, который ей задала телеведущая на полях Петербургского экономического форума. Сумма исковых требований, по данным СМИ, составляет 50 млн рублей.
Вопрос ей, участнице ПМЭФ, из уст Собчак звучал так: "На какую панель вы пришли?". По оценке СМИ, юрист заподозрила, что журналистка выставила ее женщиной легкого поведения.
"Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление", - ответила Собчак в своем телеграм-канале.
"Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется. Как в том анекдоте: доктор, а откуда у вас такие картинки? Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?".