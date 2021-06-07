Потерял сознание и умер: Студент скончался перед экзаменом по дороге в аудиторию

В уральском вузе произошла трагедия. 7 июня в корпусе УрФУ умер студент первого курса магистратуры физико-технологического института. Ему попытались оказать первую медицинскую помощь. Но приехавшие врачи констатировали смерть.
По информации "КП" погибшего звали Дмитрий Белозеров, ему было 23 года. В вузе сообщили, что он был отличником. Пока точно не известно, что произошло со студентом. Но очевидцы рассказали, что пришел сдавать экзамен, однако до аудитории так и не дошел. В какой-то момент ему стало плохо и он попросил принести воды. Неожиданно он побелел и упал, потеряв сознание. Умер он до прибытия "скорой".
"Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее умерла 17-летняя студентка прямо на экзамене в Ставропольском крае. Глава региона обещал оказать помощь семье погибшей.