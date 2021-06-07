Провал вакцинации от коронавируса в России объяснили "антинародными реформами" в Госдуме

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия-За правду", заявил, что недоверие к власти, основанное на "последних антинародных реформах", стало причиной отказа прививаться от коронавируса большего числа россиян.
«По данным социологов, порядка 60% граждан не собираются прививаться от коронавируса. Антипрививочников в России немного, сторонников конспирологических теорий – ещё меньше. Есть только одно рациональное объяснение: провал вакцинации – это результат антинародных реформ, неравенства и нищеты», - заявил политик.
Также Миронов пояснил, что власти не замечают, как у простых граждан стабильно падают доходы, а государство подняло пенсионный возраст. Россияне понимают, что власти не заботятся о них и ждут подвоха от вакцинации.
«Власть должна публично признать свою ошибку и отказаться от повышения пенсионного возраста, вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, начать реально бороться с бедностью и повышать зарплаты. И, конечно, делать это нужно не только для того, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Кризис доверия власти – это бомба с часовым механизмом. Если её не обезвредить, она рискует рано или поздно привести государство к катастрофе», – заявил Сергей Миронов.
Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в стране поставили прививки более 10 млн человек. Но для появления коллективного иммунитета необходимо, чтобы привилось 60% населения.