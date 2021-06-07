Провал вакцинации от коронавируса в России объяснили "антинародными реформами" в Госдуме
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Провал вакцинации от коронавируса в России объяснили "антинародными реформами" в Госдуме

9:46:126/7/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Недоверие граждан к власти стало причиной отказа большого числа граждан России ставить прививки, рассказал лидер партии «Справедливая Россия».

Миронов рассказал, что россияне не доверяют государству, поэтому не соглашаются на прививки
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Прививку от коронавируса получили уже 250 000 жителей Новосибирской области

Прививку от коронавируса получили уже 250 000 жителей Новосибирской областиМолниеносно до тяжелого состояния может довести пациента коронавирус, рассказал глава МинздраваЕщё 146 новости

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия-За правду", заявил, что недоверие к власти, основанное на "последних антинародных реформах", стало причиной отказа прививаться от коронавируса большего числа россиян.

«По данным социологов, порядка 60% граждан не собираются прививаться от коронавируса. Антипрививочников в России немного, сторонников конспирологических теорий – ещё меньше. Есть только одно рациональное объяснение: провал вакцинации – это результат антинародных реформ, неравенства и нищеты», - заявил политик.

Также Миронов пояснил, что власти не замечают, как у простых граждан стабильно падают доходы, а государство подняло пенсионный возраст. Россияне понимают, что власти не заботятся о них и ждут подвоха от вакцинации.

«Власть должна публично признать свою ошибку и отказаться от повышения пенсионного возраста, вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, начать реально бороться с бедностью и повышать зарплаты. И, конечно, делать это нужно не только для того, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Кризис доверия власти – это бомба с часовым механизмом. Если её не обезвредить, она рискует рано или поздно привести государство к катастрофе», – заявил Сергей Миронов.

Между тем, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в стране поставили прививки более 10 млн человек. Но для появления коллективного иммунитета необходимо, чтобы привилось 60% населения.

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
государствонедоверие к властямотказ от вакцинации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Он прав?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Потерял сознание и умер: Студент скончался перед экзаменом по дороге в аудиторию
    9:26:54 6/7/2021
    Потерял сознание и умер: Студент скончался перед экзаменом по дороге в аудиторию
    Самые модные имена для мальчиков летом 2021 года
    9:20:39 6/7/2021
    Самые модные имена для мальчиков летом 2021 года
    БердскАварийные деревья рубить 4 месяца будет лесхоз Бердска в районе "Чайки" и в Речкуновке
    9:02:13 6/7/2021
    Аварийные деревья рубить 4 месяца будет лесхоз Бердска в районе "Чайки" и в Речкуновке
    Пьяных солдат НАТО сняли с поезда: "Подстроили агенты Путина"
    8:49:17 6/7/2021
    Пьяных солдат НАТО сняли с поезда: "Подстроили агенты Путина"
    С Днём домохозяйки открытки красивые от дизайнера и милые поздравления на 8 июня
    8:40:11 6/7/2021
    С Днём домохозяйки открытки красивые от дизайнера и милые поздравления на 8 июня
    Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске
    8:35:44 6/7/2021
    Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске
    Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?
    8:20:17 6/7/2021
    Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?
    Врачи просят отпустить из СИЗО арестованную главного детского психиатра Сибири Валентину Макашеву
    8:15:16 6/7/2021
    Врачи просят отпустить из СИЗО арестованную главного детского психиатра Сибири Валентину Макашеву
    Розыск: 17-летняя мать с годовалым малышом пропала без вести под Новосибирском
    7:55:16 6/7/2021
    Розыск: 17-летняя мать с годовалым малышом пропала без вести под Новосибирском
    Пропавшую без вести мать близнецов убил 18-летний односельчанин
    7:42:58 6/7/2021
    Пропавшую без вести мать близнецов убил 18-летний односельчанин