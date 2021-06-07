Таммуза - 2021: начало еврейского траурного поста 27 июня, чему он посвящен?

17 июня у евреев наступает пост Таммуза. Это день сами евреи называют днем бедствий. Именно в этот день в разные годы случились самые большие бедствия еврейского народа. Приурочен пост к разрушению Храма, которое состоялось дважды.
Пост длится три недели и время между началом поста и его окончанием называется "Между теснин". Все эти дни считаются траурными.
Этими большими бедствиями названы разрушения обоих Храмов, возведение идола - Золотой телец, Моисеем были разрушены священные скрижали, когда он увидел поклонение Золотому тельцу и было кровопролитие, которое является сильным грехом.
После разрушения Храма в первый раз изгнание евреев длилось 70 лет. После 2- го разрушения изгнание длится более 1900 лет и до сих пор не закончено.
Так складывается потому, как считают сами евреи, что грехи, совершенные открыто, легче исправить, нежели те, что кроются в самих людях. И искупать их придется дольше и тщательнее.
Во время поста есть строгие ограничения.
- Запрещено посещать массовые места, бассейны, выходить на прогулку с 10.30 до 16.30, запрещено проведение хирургических операций, которые можно отложить.
- Не играются свадьбы и не включается музыка.
- Все праздничные трапезы должны проводиться без музыки.
- Запрещено благословлять пищу и те плоды, которые сняты с дерева во время поста.
- Запрещены строительные и ремонтные работы.
- Категорически запрещено стричься и бриться.
- Запрещено совершать покупки, которые приносят радость и удовольствие. Разрешены только повседневные покупки по нужде, например продукт питания.