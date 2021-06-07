Таммуза - 2021: начало еврейского траурного поста 27 июня, чему он посвящен?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Таммуза - 2021: начало еврейского траурного поста 27 июня, чему он посвящен?

10:20:486/7/2021Фото: Библия
0

После разрушения Храма в первый раз изгнание евреев длилось 70 лет. После 2- го разрушения изгнание длится более 1900 лет и до сих пор не закончено.

скрижали, Моисей
Именно в этот день Моисей разбил скрижали

17 июня у евреев наступает пост Таммуза. Это день сами евреи называют днем бедствий. Именно в этот день в разные годы случились самые большие бедствия еврейского народа. Приурочен пост к разрушению Храма, которое состоялось дважды.

Пост длится три недели и время между началом поста и его окончанием называется "Между теснин". Все эти дни считаются траурными.

Этими большими бедствиями названы разрушения обоих Храмов, возведение идола - Золотой телец, Моисеем были разрушены священные скрижали, когда он увидел поклонение Золотому тельцу и было кровопролитие, которое является сильным грехом.

После разрушения Храма в первый раз изгнание евреев длилось 70 лет. После 2- го разрушения изгнание длится более 1900 лет и до сих пор не закончено.

Так складывается потому, как считают сами евреи, что грехи, совершенные открыто, легче исправить, нежели те, что кроются в самих людях. И искупать их придется дольше и тщательнее.

Во время поста есть строгие ограничения.


  • Запрещено посещать массовые места, бассейны, выходить на прогулку с 10.30 до 16.30, запрещено проведение хирургических операций, которые можно отложить.
  • Не играются свадьбы и не включается музыка.
  • Все праздничные трапезы должны проводиться без музыки.
  • Запрещено благословлять пищу и те плоды, которые сняты с дерева во время поста.
  • Запрещены строительные и ремонтные работы.
  • Категорически запрещено стричься и бриться.
  • Запрещено совершать покупки, которые приносят радость и удовольствие. Разрешены только повседневные покупки по нужде, например продукт питания.

Два «неприятных подарка» для США: смелый шаг России
О произошедшем с Навальным в колонии узнала вся Россия
С дочерью Любови Успенской случилась беда
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скончался популярный актер советского кино
Бывший зять Ельцина поделился тем, как Путин стал президентом
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
Буланова: Еще один яркий актер скончался от последствий Covid
праздникпостпраздникиеврейские праздникиТаммузадень бедствий
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы держите пост в этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Таммуза - 2021: начало еврейского траурного поста 27 июня, чему он посвящен?
    10:20:48 6/7/2021
    Таммуза - 2021: начало еврейского траурного поста 27 июня, чему он посвящен?
    Иск на 50 млн рублей на Собчак подала из-за провокационного вопроса участница ПМЭФ
    10:18:43 6/7/2021
    Иск на 50 млн рублей на Собчак подала из-за провокационного вопроса участница ПМЭФ
    Провал вакцинации от коронавируса в России объяснили "антинародными реформами" в Госдуме
    9:46:12 6/7/2021
    Провал вакцинации от коронавируса в России объяснили "антинародными реформами" в Госдуме
    Потерял сознание и умер: Студент скончался перед экзаменом по дороге в аудиторию
    9:26:54 6/7/2021
    Потерял сознание и умер: Студент скончался перед экзаменом по дороге в аудиторию
    Самые модные имена для мальчиков летом 2021 года
    9:20:39 6/7/2021
    Самые модные имена для мальчиков летом 2021 года
    БердскАварийные деревья рубить 4 месяца будет лесхоз Бердска в районе "Чайки" и в Речкуновке
    9:02:13 6/7/2021
    Аварийные деревья рубить 4 месяца будет лесхоз Бердска в районе "Чайки" и в Речкуновке
    Пьяных солдат НАТО сняли с поезда: "Подстроили агенты Путина"
    8:49:17 6/7/2021
    Пьяных солдат НАТО сняли с поезда: "Подстроили агенты Путина"
    С Днём домохозяйки открытки красивые от дизайнера и милые поздравления на 8 июня
    8:40:11 6/7/2021
    С Днём домохозяйки открытки красивые от дизайнера и милые поздравления на 8 июня
    Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске
    8:35:44 6/7/2021
    Сбившего насмерть 12-летнего велосипедиста на "зебре" водителя BMW Х6 арестовали в Новосибирске
    Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?
    8:20:17 6/7/2021
    Что такое Парад планет: когда он будет в 2021 году?