Картинки и поздравления в День соцработника 8 июня: самые красивые и добрые
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Картинки и поздравления в День соцработника 8 июня: самые красивые и добрые

8:08:156/8/2021Фото: 100cards.ru
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Официально в России день Социального работника был объявлен в 2000 году.

День соцработника

С праздником! Желаю видеть вокруг себя только счастливые и лучезарные улыбки, доброту и понимание. Пусть та забота, которую оказывает социальный работник, вернется в двойном объеме, принося с собой теплые воспоминания, искренние эмоции и благодарность.

День соцработника

Поздравляю с днем социального работника! Желаю стальных нервов, побольше позитива, поменьше «энергетических вампиров» и всего только самого наилучшего. Пусть работа приносит только финансовое благополучие и несказанную радость.

День соцработника

В День социального работника хочу сказать душевное спасибо всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, усердие, сострадание и доброту! Пусть ваша сердечность и душевность будет вознаграждена сторицей!

День соцработника

В День социального работника желаю тебе высокой зарплаты, мудрых руководителей и хороших условий для работы. Пусть твоя деятельность приносит пользу людям! Пускай благодаря тебе в мире становится больше света и добра!

День соцработника

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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