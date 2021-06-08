Картинки и поздравления в День соцработника 8 июня: самые красивые и добрые

С праздником! Желаю видеть вокруг себя только счастливые и лучезарные улыбки, доброту и понимание. Пусть та забота, которую оказывает социальный работник, вернется в двойном объеме, принося с собой теплые воспоминания, искренние эмоции и благодарность.
Поздравляю с днем социального работника! Желаю стальных нервов, побольше позитива, поменьше «энергетических вампиров» и всего только самого наилучшего. Пусть работа приносит только финансовое благополучие и несказанную радость.
В День социального работника хочу сказать душевное спасибо всем, кто занимает эту должность, за ваш труд, усердие, сострадание и доброту! Пусть ваша сердечность и душевность будет вознаграждена сторицей!
В День социального работника желаю тебе высокой зарплаты, мудрых руководителей и хороших условий для работы. Пусть твоя деятельность приносит пользу людям! Пускай благодаря тебе в мире становится больше света и добра!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru