Бурый жир помогает бороться с диабетом 2 типа, открыли ученые

Новое исследование, проведенное учеными из Юго-Западного Университета штата Юго-Запад, предполагает, что увеличение количества белка, концентрированного в коричневом жире, снижает уровень сахара в крови, повышает чувствительность к инсулину и защищает от ожирения печени за счет преобразования белого жира в более здоровое состояние. Открытие, опубликованное в Интернете в Nature Communications, может в конечном итоге привести к новым решениям для пациентов с диабетом и родственными заболеваниями, пишет medicalxpress.com.
«Используя преимущества этой естественной системы, мы можем помочь сделать жировые отложения более здоровыми с точки зрения метаболизма и потенциально предотвратить или лечить диабет, связанный с ожирением», - говорит руководитель исследования Перри Э. Бикель, доктор медицины, доцент кафедры внутренних болезней в UTSW.
Десятки миллионов американцев страдают диабетом 2 типа - заболеванием, характеризующимся повышенным уровнем сахара в крови и резистентностью к инсулину, гормону, который позволяет клеткам использовать сахар в крови для получения энергии. Это заболевание связано с ожирением: избыток белой жировой ткани (WAT) - жировой ткани, в которой хранится большая часть запасенной в организме энергии - связан с повышенным уровнем сахара в крови и резистентностью к инсулину у восприимчивых людей. У людей и других млекопитающих также есть второй тип жира, известный как коричневая жировая ткань (BAT), который способен сжигать жир, увеличивая тепло тела при низких температурах. По словам Бикеля, НИМ были исследованы как потенциальная цель для снижения веса, но они также могут играть роль в повышении уровня сахара в крови независимо от потери веса.
В ходе исследования Бикель и его коллеги, в том числе соруководитель Виолетта И. Галлардо-Монтежано, доктор медицинских наук, инструктор в UTSW, обнаружили, что бурый жир может играть важную защитную роль от диабета. Ученые сделали это открытие, изучая перилипин 5 (PLIN5), белок, который покрывает липидные капли внутри клеток, особенно в BAT.
Когда команда генетически сконструировала мышей, которые вырабатывали дополнительный PLIN5 в BAT, у животных сохранялись значительно более низкие концентрации сахара в крови и более высокая чувствительность к инсулину во время тестов на толерантность к глюкозе по сравнению с мышами с нормальным уровнем PLIN5. У них также была менее жирная печень - состояние, связанное с диабетом 2 типа.
В поисках механизма, лежащего в основе этих положительных изменений , ученые обнаружили, что митохондрии BAT у мышей, созданных с помощью генной инженерии, приспособились сжигать еще больше жира, аналогично тому, что наблюдается у животных, помещенных в холодную погоду. Однако адаптации было недостаточно, чтобы объяснить эффект снижения сахара в крови . Присмотревшись, исследователи обнаружили, что белые адипоциты животных, у которых был дополнительный PLIN5 в своих коричневых адипоцитах, были меньше и имели снижение некоторых маркеров воспаления - изменений, которые связаны с повышенной чувствительностью к инсулину и метаболизмом сахара.
Бикель отмечает, что BAT, по-видимому, взаимодействует с WAT каким-то неизвестным образом, потенциально посылая молекулярный фактор через кровоток, когда уровни PLIN5 повышаются в коричневых адипоцитах.
«Следующий вопрос, который мы хотим решить, - говорит Бикель, - это что это за фактор и можем ли мы использовать его для терапевтических целей».