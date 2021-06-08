Как Змееносец изменил даты знаков зодиака: узнайте свой истинный знак!
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Как Змееносец изменил даты знаков зодиака: узнайте свой истинный знак!

4:00:326/8/2021,Николь УиверФото: pixabay.com
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Люди, чей день рождения приходится на даты Змееносца (30 ноября - 18 декабря), считаются чрезвычайно любопытными. Они также известны как идеальный баланс Скорпиона и Стрельца.

Ой, астрология все ошибается - узнайте свой истинный знак зодиака!

Еще один член Зодиака? Этого не могло быть! Оказывается, ваш настоящий знак зодиака может отличаться от того, что вы думаете.

Хотя многие отказываются участвовать в отрывочном, таинственном мире гороскопов , гораздо больше людей проверяют их, как часы. Если это ты, ты знаешь, кто ты.

Некоторые люди не относятся к астрологии всерьез, но другие относятся к ней как к части цикла новостей, yourtango.com.

Для тех, кто в надежде познакомиться поближе, спрашивает людей, какой у них традиционный знак зодиака, у нас есть плохие новости: вы были дезинформированы! И нет, это не потому, что скептик выходит, чтобы сказать, что гороскопы полностью заполнены этим (сдерживайте волнение, циники).

Это потому, что наука обнаружила, что большинство людей ошибались в том, в каком созвездии они родились, что, вероятно, во многом связано с тем фактом, что существует 13-й знак зодиака.

Какой у тебя настоящий знак зодиака? Без дальнейшего предупреждения, вот обновленный список вашего истинного знака в соответствии с датами рождения:

21 января - 16 февраля, вы на самом деле КОЗЕРОГ.

17 февраля - 12 марта, вы на самом деле ВОДОЛЕЙ.

13 марта - 18 апреля, вы на самом деле РЫБЫ.

19 апреля - 14 мая, вы на самом деле ОВЕН.

15 мая - 21 июня, вы на самом деле Телец.

22 июня - 20 июля, вы на самом деле БЛИЗНЕЦЫ.

21 июля - 10 августа, вы на самом деле РАК.

11 августа - 16 сентября, вы на самом деле ЛЕВ.

17 сентября - 31 октября, вы на самом деле ДЕВА

1 ноября - 23 ноября, вы на самом деле ВЕСЫ.

24 - 29 ноября, вы на самом деле СКОРПИОН.

30 ноября - 18 декабря, вы на самом деле ОФИУХ (Бум! Вперед! Новый гороскоп!)

19 декабря - 20 января, вы на самом деле СТРЕЛЕЦ.

Что такое Змееносец?

В 2016 году НАСА взорвало умы всех любителей зодиака, объявив, что поразительные 86 процентов людей родились в созвездии, отличном от их звездных знаков.

Где мы ошиблись? Что ж, древние греки установили знаки зодиака 2000 лет назад . На протяжении всего времени звезды дрейфовали из-за так называемого «эффекта качания» Земли , Луны и Солнца.

Люди ходили туда-сюда, задаваясь вопросом, следует ли им уважать статью НАСА и рассматривать Змееносца, 13-й знак зодиака. Или, если они должны просто придерживаться 12 астрологических знаков.

Знаки зодиака действительно зависят от вашей интерпретации. Они верны, если вы хотите, чтобы они были такими, но тестирование личности сильно отличается от науки.

Чтобы объяснить это изменение, знаки рождения отключаются на месяц, и существует тринадцатый знак, называемый Змееносец (off-ee-yoo-kus), что является латинским названием «змеиноносец», поэтому обычно изображают Змееносца. как мужчина, держащий змею и представленный ближайшим созвездием Змеи.

Многие думают, что Змееносец представлен в виде самой змеи, а не в виде человека, держащего змею.

Как и все зодиакальные созвездия, Змееносец был впервые зарегистрирован во 2 веке греческим астрономом Птолемеем. Змееносца можно найти недалеко от небесного экватора на южном небе.

Змееносец часто ассоциируется с образами исцеления, как змеи - с врачами. Созвездие получило эту ассоциацию со змеями, потому что римляне приравнивали его к Асклепию, богу медицины. Асклепий видел, как одна змея лечила другую змею целебными травами, и открыл секрет бессмертия.

 Вавилоняне также связывали Орфиуха со змеями, связывая его с другим созвездием, Нирахом, богом, тело которого часто частично изображалось со змеями.

Сверхновая Кеплера, сверхновая типа la, возникает в созвездии Змееносца, которое находится в Млечном Пути. Кроме того, Расалхаг - самая яркая звезда в созвездии Змееносца. И на расстоянии 5500 световых лет это одно из ближайших шаровых скоплений к центру Галактики.

Почему Змееносец не является частью Зодиака?

Считается, что Змееносец был исключен астрономами, потому что с 12 знаками зодиака лучше работать математически, поскольку 360 градусов неба можно разделить на 12. (Много ленивы, астрономы?).

Знаки зодиака также следуют 12-месячному календарю. Кроме того, Змееносец - это созвездие, а не настоящий знак.

Итак, каковы реальные временные рамки для разных солнечных знаков? Постарайтесь не слишком разочаровываться - мы понимаем, насколько вы привязаны к своему нынешнему знаку (особенно к тем, у кого татуировки клянутся в верности ).

Хотя технически это не часть Зодиака, люди, чей день рождения приходится на даты Змееносца (30 ноября - 18 декабря), считаются чрезвычайно любопытными.

У этих людей хорошее чувство юмора, но они вспыльчивы и невероятно упрямы, а это значит, что они не признают своих ошибок.

Они также известны как идеальный баланс Скорпиона и Стрельца.

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