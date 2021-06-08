С Днём лучших друзей открытки уникальные и веселые поздравления на 8 июня
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С Днём лучших друзей открытки уникальные и веселые поздравления на 8 июня

6:06:016/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Международный день друзей – это праздник родственных душ любого пола и возраста, национальной принадлежности и убеждений.

День лучших друзей

С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.

Быть другом бывает непросто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.

День лучших друзей

Поздравляю с Днем друзей!
Вместе жить нам веселей.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!

Лишь добра тебе желаю,
Счастья, радости, любви,
Никогда не знать печали.
Лучшее все впереди!

День лучших друзей

В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!

Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!

День лучших друзей

С днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей,
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!

День лучших друзей

Источник: pozdravok.ru

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