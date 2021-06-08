Погода по Сибири и Москве 8 июня, где ожидать дожди в этот день
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Погода по Сибири и Москве 8 июня, где ожидать дожди в этот день

6:30:466/8/2021Фото: pixabay.com
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Таким образом, в первую половину дня температура поднимется до 25 градусов тепла, резко изменившись во второй половине благодаря дождю и грозам, которые могут продлиться до самого вечера.

Температура воздуха поднимется до отметки +26 градусов, с переменной облачностью
8 июня 2021 года в Москве ожидается теплая, но дождливая погода. И несмотря на холодную и дождливую погоду в первую неделю лета в городе, температура воздуха все же будет повышаться. Таким образом, в первую половину дня температура поднимется до 25 градусов тепла, резко изменившись во второй половине благодаря дождю и грозам, которые могут продлиться до самого вечера.
В Сибири ситуация немного отличается, так в Новосибирске 8 июня будет солнечным и не будет предвещать дожди, температура воздуха поднимется до отметки +26 градусов, с переменной облачностью. Похожая ситуация в Красноярском крае, его жители будут наслаждаться теплой, с ветерком погодой. Впрочем, которая уже к концу недели понизится до +20 градусов. Что нельзя сказать об Иркутской области - там уже стоит прохладная погода, постепенно повышаясь до +26 к концу недели, после чего начнутся дожди и снова понижение температуры.
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