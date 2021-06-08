Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июня 2021 в России и мире

• Всемирный день памяти домашних животных (World Pet Memorial Day)
• День рождения пылесоса
• День социального работника
• Международный день домохозяйки и домохозяина
• Всемирный день океанов (World Ocean Day)
• Всемирный день петербургских кошек и котов
• День таинственных знаков и предсказаний
• День Республики Карелия
• Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day)
• Международный день IPv6 (World IPv6 Day)
• День лучших друзей (National Best Friends Day) - США
• День радостного утреннего пробуждения (National Upsy Daisy Day) - США
• День «Баунти» (Bounty Day) - Остров Норфолк
• День «Позвоните своему врачу» (Call Your Doctor Day) - США
• День пончиков с желе (Jelly-Filled Doughnut Day) - США
• День инженера - Перу
• День «Назовите свой яд» (National Name Your Poison Day) - США
• День памяти павших за Францию в Индокитае - Франция
• День острова Линдисфарн (Lindisfarne Day) - Великобритания
• День Пранава Сивакумара (Pranav Sivakumar Day) - США
• День информирования жителей карибских островов о ВИЧ и СПИД - США
• День провинции Темоту (Temotu Province Day) - Соломоновы Острова
• День пикника Бетти (Betty Picnic Day) - США
• День рождения правителя (Sovereign`s Birthday) - Ангилья
• День Приможа Трубара (Primoz Trubar Day) - Словения
• Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея, Макара
• Карп Карполов (Алфей Глинник)
Важные события
1735 русский вспомогательный корпус выступил в поход на Рейн.
1832 в Санкт-Петербурге напротив здания Академии художеств установлены гранитные сфинксы из Фив (Египет).
1843 начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, ныне Октябрьская железная дорога
1928 русский богослов и философ Павел Флоренский приговаривается к трём годам ссылки.
1934 в СССР вводится уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении». В число государственных преступлений внесён побег за границу СССР.
1947 впервые открывается судоходство по всему Днепру.
1958 футбольная сборная СССР проводит свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.
1960 убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер получает в Кремле звезду Героя Советского Союза.
1966 в СССР учреждается Общество охраны памятников истории и культуры.
1978 Солженицын перед Ассамблеей выпускников Гарварда (20000 человек) произнёс речь «Расколотый мир», речь транслировалась телевидением США.
1988 принятие закона «О кооперации в СССР» (начало легализации частной деятельности – второй этап перестройки).
1990 российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР.
2002 после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend