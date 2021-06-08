8 июня - День лучших друзей: прекрасные картинки и лучшие поздравления

Как хорошо, что есть на свете день —
День радости, веселья и успехов.
Спасибо Дню друзей, что вы со мной.
Что много радости, тепла и много света.
Как важно ощущать своих друзей.
Быть вместе в радости,
Делить на всех и горе.
Пусть все проблемы унесет река.
И по колено будет даже море!
Мои друзья, я поздравляю вас.
Спасибо, что вы есть на этом свете.
Желаю счастья, радости, добра.
И пусть попутным в жизни будет ветер!
С Днем друзей! Цените дружбу!
Благ любых вам — весь набор!
Счастье в танце пусть закружит,
Пусть не будет больше ссор.
Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обиды нет ведь толку —
Миром правит доброта!
С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.
Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.
Не зря говорят: «Не имей сто рублей...»,
Гораздо важнее иметь сто друзей.
Печали и радости вместе делить,
Поддерживать словом, смеяться, шутить.
Во всем помогать и приятно общаться,
И в будни, и в праздники с ними встречаться.
И где-то в душе понимать, что друзья —
По праву отдушина в жизни твоя.
Хочу я поздравить тебя с Днем друзей!
Спасибо, с тобой моя жизнь веселей.
Отметить сейчас этот праздник с тобой
Я искренне рад буду, друг дорогой!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru