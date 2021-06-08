В Новосибирске водитель предлагал наркотики ребенку. Его ищут полицейские
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В Новосибирске водитель предлагал наркотики ребенку. Его ищут полицейские

10:40:276/8/2021Фото: МВД России
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Ребенок отказался и убежал. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские разыскивают злоумышленника
Шокирующий инцидент произошел 7 июня в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в этот день в отдел полиции №10 «Советский» УМВД России поступило заявление местной жительницы о том, что неизвестный мужчина на автомобиле предлагал ее ребенку неустановленное вещество.
- Ребенок отказался и убежал. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в Главке.
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