Как Бердск отметит День России: Программа мероприятий на 12 июня 2021
11:16:536/8/2021
Бердчан ждут спортивные игры, концерты, онлайн-викторины и многое другое.
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