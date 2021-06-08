Как Бердск отметит День России: Программа мероприятий на 12 июня 2021
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Как Бердск отметит День России: Программа мероприятий на 12 июня 2021

11:16:536/8/2021Фото: pixabay.com
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Бердчан ждут спортивные игры, концерты, онлайн-викторины и многое другое.

флаг россия
Как в Бердске отпразднуют День России

12 июня по всей стране пройдет празднование Дня России. К этому событию в Бердске подготовлен обширный план культурно-массовых мероприятий.

Бердчан ждут спортивные игры, концерты, онлайн-викторины и многое другое.


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