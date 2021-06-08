Депутаты Бердска напишут письмо Мишустину против жестокости в обращении с животными
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Депутаты Бердска напишут письмо Мишустину против жестокости в обращении с животными

11:01:106/8/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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Обращение касается не только домашних животных, но и бездомных.

Депутаты Бердска хотят ввести федеральный закон о защите животных
Депутаты Бердска хотят ввести федеральный закон о защите животных

7 июня прошел совет депутатов Бердска, на котором решались социальные вопросы города, часть из которых была выдвинута на сессию депутатов, которая пройдет 21 июня, в понедельник. В числе обсуждавшихся вопросов была проблема предоставления жилья детям-сиротам: денег в бюджете на покупку квартир не хватает, а совершеннолетние сироты уже подают в суд на администрацию Бердска. Также на совете депутатов стало известно, кто станет почетными жителями Бердска в этом году. Это Нина Железняк и Владимир Калганов.

На совете бердские депутаты четвертого созыва решили поддержать обращение новосибирских депутатов о правилах обращения с животными, чтобы не допустить жестокость со стороны владельцев.

-  В письме указывают, что просят поддержать инициативу, чтобы принять все возможные меры для правового урегулирования сферы обращения с животными, как с домашними, так и с бездомными, - рассказали в администрации 7 июня.

Обращение, подписанное бердскими и новосибирскими депутатами адресовано премьер-министру России - Михаилу Мишустину. Этот вопрос должна будет рассмотреть Госдума и в наилучшем раскладе выступить с законодательной инициативой.

- Все правильно, я считаю, надо поддержать. Чтобы всем было понятно, как законным образом поступать с животными, - прокомментировала обращение депутат и директор ДК «Родина» Людмила Чуркина.

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