"Это проект на много лет": Александр Хамидуллин показал мощный "ТехноПарк" Бердска на месте экс-завода PepsiСo

Здание бердского "ТехноПарка" вызывает интерес у многих бердчан. Интерес жителей обусловлен наличием рабочих мест, а также условиями размещения на предприятии.
Вчера, 7 июня "Курьер. Среда. Бердск" пообщался с директором известного проекта Александром Хамидуллиным и выяснил, резиденты какого уровня размещены и будут размещены в стенах ТехноПарка Бердска.
На многие вопросы редакция получила ответы. Так, стало известно, что одной из изюминок предприятия является полная обеспеченность автомобильными стоянками. Мест будет более 700. Также отличием является возможность добавления новых площадей для резидентов. В скором времени вокруг корпусов технопарка появятся голубые ели, беседки и многое другое.
- Это проект на много лет. Он уже открыт. По ходу мы ведем разговоры с резидентами. Одновременно идет ремонт старых помещений на территории бывшего Химзавода. Одновременно проектирование новых зданий,- заявил Александр Хамидуллин 7 июня.
Полный фоторепортаж с места событий, а также интервью с Александром Хамидуллиным - читайте в ближайшее время.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.
Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.
Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.
Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.
Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод у PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.