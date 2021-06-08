"Это проект на много лет": Александр Хамидуллин показал мощный "ТехноПарк" Бердска на месте экс-завода PepsiСo
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Это проект на много лет": Александр Хамидуллин показал мощный "ТехноПарк" Бердска на месте экс-завода PepsiСo

8:53:086/8/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

Встреча с крупным бизнесменам состоялась спонтанно. "Курьер. Среда. Бердск" узнал, что представляет собой предприятие.

Александр Хамидуллин рассказал о развитии бердского ТехноПарка

Здание бердского "ТехноПарка" вызывает интерес у многих бердчан. Интерес жителей обусловлен наличием рабочих мест, а также условиями размещения на предприятии.

Вчера, 7 июня "Курьер. Среда. Бердск" пообщался с директором известного проекта Александром Хамидуллиным и выяснил, резиденты какого уровня размещены и будут размещены в стенах ТехноПарка Бердска.

На многие вопросы редакция получила ответы. Так, стало известно, что одной из изюминок предприятия является полная обеспеченность автомобильными стоянками. Мест будет более 700. Также отличием является возможность добавления новых площадей для резидентов. В скором времени вокруг корпусов технопарка появятся голубые ели, беседки и многое другое.

- Это проект на много лет. Он уже открыт. По ходу мы ведем разговоры с резидентами. Одновременно идет ремонт старых помещений на территории бывшего Химзавода. Одновременно проектирование новых зданий,- заявил Александр Хамидуллин 7 июня.

Полный фоторепортаж с места событий, а также интервью с Александром Хамидуллиным - читайте в ближайшее время.

На территории предприятия созданы все условия для хорошей работы

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на границе с Искитимским районом недалеко от гипермаркета «Колорлон» стоит огромное производственное здание. Его площадь свыше 30 тыс. квадратных метров. Оно строилось для компании по производству соков «Лебедянский», а потом его забрал PepsiCo. В строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Но затем завод законсервировали. Образовались огромные долги по налогам. Было даже решение суда снести строения.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — на завод приезжал губернатор Владимир Городецкий. Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Руководство заверяло, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.

Недострой долго не могли продать. Бердская горадминистрация также искала инвесторов. Были претенденты. Но, видимо, их смущала цена — 1 млрд рублей.

Еще в 2017 году руководство PepsiCo предложила власти Новосибирской области найти инвестора на эту площадку. Но тогда были проблемы с законным использованием земельного участка — часть завода располагалась на федеральных землях.

Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод у PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

87% поражения легких: Артем Анчуков умер от последствий COVID
Неожиданная находка на Марсе озадачила ученых
«Смертный приговор» для Украины и Польши: что решили США
Макаревич признался, что в России ему «противно»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Названо имя нового лидера российского криминала
СМИ описали, что обнаружили следователи, войдя в дом Гудкова
Суд вынес вердикт по делу ПФР против Максима Галкина
резидентыбердский технопаркрабочие места бердск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бердску нужно больше предприятий?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Профсоюзы требуют Путина решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров
    8:54:43 6/8/2021
    Профсоюзы требуют Путина решить вопрос с индексацией пенсий для работающих пенсионеров
    Бердск"Это проект на много лет": Александр Хамидуллин показал мощный "ТехноПарк" Бердска на месте экс-завода PepsiСo
    8:53:08 6/8/2021
    "Это проект на много лет": Александр Хамидуллин показал мощный "ТехноПарк" Бердска на месте экс-завода PepsiСo
    Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:14 6/8/2021
    Какой сегодня церковный праздник 8 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Картинки и поздравления в День соцработника 8 июня: самые красивые и добрые
    8:08:15 6/8/2021
    Картинки и поздравления в День соцработника 8 июня: самые красивые и добрые
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июня 2021 в России и мире
    7:40:21 6/8/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода по Сибири и Москве 8 июня, где ожидать дожди в этот день
    6:30:46 6/8/2021
    Погода по Сибири и Москве 8 июня, где ожидать дожди в этот день
    С Днём лучших друзей открытки уникальные и веселые поздравления на 8 июня
    6:06:01 6/8/2021
    С Днём лучших друзей открытки уникальные и веселые поздравления на 8 июня
    БердскМощная магнитная буря не утихнет сутки 8 июня 2021: Как здоровый образ жизни поможет метеопатам в геомагнитный шторм
    5:45:17 6/8/2021
    Мощная магнитная буря не утихнет сутки 8 июня 2021: Как здоровый образ жизни поможет метеопатам в геомагнитный шторм
    Бурый жир помогает бороться с диабетом 2 типа, открыли ученые
    5:00:58 6/8/2021
    Бурый жир помогает бороться с диабетом 2 типа, открыли ученые
    Как Змееносец изменил даты знаков зодиака: узнайте свой истинный знак!
    4:00:32 6/8/2021
    Как Змееносец изменил даты знаков зодиака: узнайте свой истинный знак!